Гадюки прокинулись раніше – МОЗ попереджає про небезпеку і пояснює, як врятуватися від укусу

З настанням тепла в Україні різко активізувалися змії, зокрема отруйні гадюки. Медики попереджають: ризики зростають саме у період весняно-літнього відпочинку на природі, коли люди частіше контактують із середовищем проживання плазунів.

В Україні активізувалися отруйні змії – як уникнути укусу і що робити в екстреній ситуації

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

Скільки небезпечних змій в Україні

На території країни мешкає 11 видів змій, однак лише три з них є отруйними. Усі вони належать до родини гадюк.

Найпоширеніша – гадюка звичайна. Її можна зустріти на Поліссі, у Карпатах та в частині лісостепу. Характерна ознака – темна зигзагоподібна смуга вздовж спини.

Рідкісною є гадюка степова, яка мешкає переважно у південних регіонах і заповідниках.

Ще один вид – гадюка Нікольського, яка відрізняється темним, майже чорним забарвленням і трапляється у північно-східних областях.

Водночас медики наголошують: у більшості випадків змії не нападають першими і намагаються уникнути контакту з людиною.

Як не спровокувати змію

Найчастіше укуси трапляються через необережність.

Фахівці радять обирати закритий одяг – високі черевики та щільні штани, заправлені у взуття. Це значно знижує ризик ураження.

Під час відпочинку на природі варто перевіряти місце, де ви збираєтесь сісти. Каміння, колоди чи висока трава можуть стати укриттям для плазунів.

Якщо ви помітили змію – головне правило: не рухатися різко і не наближатися. У більшості випадків вона самостійно залишить територію.

Що робити, якщо укус уже стався

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують: при укусі змії потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря.

Якщо медична допомога недоступна одразу, необхідно діяти самостійно. Постраждалого слід заспокоїти, обмежити його рухи та зафіксувати уражену кінцівку. Місце укусу потрібно звільнити від одягу або прикрас, обробити антисептиком і накласти легку пов’язку.

Допускається прийом протиалергічних препаратів.

Чого категорично не можна робити

Існує низка дій, які можуть лише погіршити стан постраждалого.

Категорично заборонено висмоктувати отруту, накладати джгут, припікати рану або вживати алкоголь.

Такі “народні методи” не лише не допомагають, а можуть призвести до ускладнень.

Чи всі змії небезпечні

Важливо пам’ятати: більшість змій в Україні – неотруйні.

До них належать вужі, полози та мідянки. Їхні укуси можуть бути болючими, але зазвичай не становлять серйозної загрози для життя.

Головне – не панікувати і діяти зважено.

