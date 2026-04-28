Гадюки проснулись раньше – Минздрав предупреждает об опасности и объясняет, как спастись от укуса

С наступлением тепла в Украине резко активизировались змеи, в том числе ядовитые змеи. Медики предупреждают: риски возрастают именно в период весенне-летнего отдыха на природе, когда люди чаще контактируют со средой обитания пресмыкающихся.

В Украине активизировались ядовитые змеи – как избежать укуса и что делать в экстренной ситуации

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

Сколько опасных змей в Украине

На территории страны обитает 11 видов змей, однако лишь три из них ядовиты. Все они принадлежат к семье змей.

Самая распространенная – гадюка обычная . Ее можно встретить в Полесье, в Карпатах и в части лесостепи. Характерный признак – темная зигзагообразная полоса вдоль спины.

Редкая гадюка степная , обитающая преимущественно в южных регионах и заповедниках.

Еще один вид – гадюка Никольского , отличающаяся темной, почти черной окраской и встречающейся в северо-восточных областях.

В то же время медики отмечают: в большинстве случаев змеи не нападают первыми и пытаются избежать контакта с человеком.

Как не спровоцировать змею

Чаще всего укусы встречаются по неосторожности.

Специалисты советуют выбирать закрытую одежду – высокие ботинки и плотные брюки, заправленные в обувь. Это значительно снижает риск поражения.

Во время отдыха на природе следует проверять место, где вы собираетесь сесть. Камни, бревна или высокая трава могут стать укрытием для пресмыкающихся.

Если вы заметили змею – главное правило: не двигаться резко и не приближаться. В большинстве случаев она самостоятельно покинет территорию.

Что делать, если укус уже произошел

В Министерстве здравоохранения отмечают: при укусе змеи нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Если медицинская помощь недоступна сразу, необходимо действовать самостоятельно. Пострадавшего следует успокоить, ограничить движения и зафиксировать пораженную конечность. Место укуса нужно освободить от одежды или украшений, обработать антисептиком и наложить легкую повязку.

Допускается прием противоаллергических препаратов.

Чего категорически нельзя делать

Существует ряд действий, которые могут только усугубить состояние пострадавшего.

Категорически запрещено высасывать яд, накладывать жгут, прижигать рану или употреблять алкоголь.

Такие "народные методы" не только не помогают, но и могут привести к осложнениям.

Все ли змеи опасны

Важно помнить: большинство змей в Украине – ядовиты.

К ним относятся ужи, полозья и медянки. Их укусы могут быть болезненными, но обычно не представляют серьезной угрозы для жизни.

Главное – не паниковать и действовать взвешенно.

