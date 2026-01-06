«Я хочу бути мобільною»: у Чернівцях 71-річна жінка з першої спроби склала іспит у сервісному центрі МВС

У Чернівцях сталася подія, яка вже викликала жваве обговорення у соцмережах і надихає людей різного віку не відкладати свої мрії "на потім". 71-річна Зіна Іллівна успішно склала теоретичний іспит у сервісному центрі МВС та впевнено рухається до отримання водійського посвідчення.

71-річна чернівчанка зробила перший крок до водійських прав.

Про це повідомили Сервісні центри МВС у Чернівецькій області, зазначивши, що жінка продемонструвала хороші знання правил дорожнього руху та уважність під час тестування. Для багатьох це стало прикладом того, що вік — не обмеження, якщо є мотивація та бажання вчитися.

Головною причиною такого рішення Зіна Іллівна називає потребу у мобільності та незалежності. За її словами, можливість самостійно керувати автомобілем значно спростить щоденне життя, дозволить не залежати від громадського транспорту та сторонньої допомоги.

Водночас жінка зізнається, що кермування не є для неї абсолютно новою сферою. Раніше основам водіння її навчав чоловік, тож певний досвід і розуміння процесу вона вже мала. Саме це, за словами пані Зіни, допомогло їй почуватися впевнено під час складання іспиту.

Наразі на чернівчанку чекає наступний етап — навчання водінню в автошколі. Після завершення практичного курсу вона планує складати іспит з водіння на автомобілі з автоматичною коробкою передач, що, за її словами, є зручнішим і комфортнішим варіантом.

Пані Зіна не приховує, що трохи хвилюється перед практикою, але налаштована рішуче. Вона сподівається вже найближчим часом отримати посвідчення водія та самостійно виїхати на дороги Чернівців.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що на Закарпатті дерево вбило дитину.