«Я хочу быть мобильной»: в Черновцах 71-летняя женщина с первой попытки сдала экзамен в сервисном центре МВД

В Черновцах произошло событие, которое уже вызвало оживленное обсуждение в соцсетях и вдохновляет людей всех возрастов не откладывать свои мечты "на потом". 71-летняя Зина Ильинична успешно сдала теоретический экзамен в сервисном центре МВД и уверенно двигается к получению водительского удостоверения.

71-летняя черновчанка сделала первый шаг к водительским правам

Об этом сообщили Сервисные центры МВД в Черновицкой области , отметив, что женщина продемонстрировала хорошие знания ПДД и внимательность во время тестирования. Для многих это стало примером того, что возраст не ограничение, если есть мотивация и желание учиться.

Главной причиной такого решения Зина Ильинична называет потребность в мобильности и независимости . По ее словам, возможность самостоятельно водить автомобиль значительно упростит ежедневную жизнь, позволит не зависеть от общественного транспорта и посторонней помощи.

В то же время женщина признается, что управление не является для нее совершенно новой сферой. Раньше основам вождения ее учил мужчина, поэтому определенный опыт и понимание процесса она уже имела. Именно это, по словам Зины, помогло ей чувствовать себя уверенно во время сдачи экзамена.

Сейчас черновчанку ждет следующий этап — обучение вождению в автошколе . После завершения практического курса она планирует сдавать экзамен по вождению на автомобиле с автоматической коробкой передач , что, по ее словам, является более удобным и комфортным вариантом.

Госпожа Зина не скрывает, что немного волнуется перед практикой, но настроена решительно. Она надеется уже в ближайшее время получить водительское удостоверение и самостоятельно выехать на дороги Черновцов .

