Смерть під власним подвір’ям: на Закарпатті дерево розчавило 8-річну дитину — шансів не було

На Закарпатті сталася трагедія, яка сколихнула регіон і викликала широкий суспільний резонанс. У селі Вінкове Мукачівського району 5 січня загинула восьмирічна дівчинка, на яку під час гри біля будинку впало дерево. Дитина отримала травми, несумісні з життям, і померла ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Про це повідомляє Поліція Закарпатської області.

На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало дерево: дитина загинула до приїзду медиків

За попередньою інформацією слідства, 60-річний знайомий родини зрізав багаторічні дерева неподалік житлового будинку. У цей час дівчинка перебувала поруч, граючись на подвір’ї, тоді як її мати знаходилася в оселі. У якийсь момент одне з дерев раптово впало просто на дитину.

Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть. Про трагедію вони одразу повідомили правоохоронні органи. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи поліції та представники прокуратури.

У Закарпатській обласній прокуратурі зазначили, що чоловік, який здійснював порізку дерев, не забезпечив належних заходів безпеки, що й призвело до фатальних наслідків. Ймовірного винуватця трагедії затримали в процесуальному порядку.

За фактом загибелі дитини правоохоронці відкрили одразу два кримінальні провадження:

– за вбивство з необережності (ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України);

– за невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо догляду за дитиною (ст. 166 ККУ).

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії, опитують свідків та призначають необхідні експертизи. Остаточну правову оцінку діям усіх причетних буде надано після завершення досудового розслідування.

Ця трагедія знову порушує болюче питання безпеки дітей у приватних домоволодіннях, особливо під час проведення будь-яких господарських робіт. Правоохоронці вкотре наголошують: навіть звичні побутові дії можуть нести смертельну загрозу, якщо нехтувати елементарними правилами безпеки.

