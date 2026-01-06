Смерть под собственным двором: в Закарпатье дерево раздавило 8-летнего ребенка — шансов не было

В Закарпатье произошла трагедия, которая всколыхнула регион и вызвала широкий общественный резонанс. В селе Винково Мукачевского района 5 января погибла восьмилетняя девочка , на которую во время игры у дома упало дерево . Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался еще до приезда бригады экстренной медицинской помощи . Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

В Закарпатье на 8-летнюю девочку упало дерево: ребенок погиб до приезда медиков

По предварительной информации следствия, 60-летний знакомый семьи срезал многолетние деревья недалеко от жилого дома. В это время девочка находилась рядом, играя во дворе, тогда как ее мать находилась в доме. В какой-то момент одно из деревьев внезапно упало прямо на ребенка.

Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть. О трагедии они сразу сообщили в правоохранительные органы. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы полиции и представители прокуратуры.

В Закарпатской областной прокуратуре отметили, что мужчина, осуществлявший резку деревьев, не обеспечил надлежащих мер безопасности , что и привело к роковым последствиям. Вероятного виновника трагедии задержали в процессуальном порядке.

По факту гибели ребенка правоохранители открыли сразу два уголовных производства :

– за убийство по неосторожности (ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины);

– за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по уходу за ребенком (ст. 166 УКУ).

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы. Окончательная правовая оценка действиям всех причастных будет дана после завершения досудебного расследования.

Эта трагедия вновь поднимает болезненный вопрос безопасности детей в частных домовладениях , особенно при проведении любых хозяйственных работ. Правоохранители еще раз подчеркивают: даже привычные бытовые действия могут нести смертельную угрозу, если пренебрегать элементарными правилами безопасности.

