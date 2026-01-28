logo_ukra

Втеча довжиною в десятиліття: у Львові знайшли підозрюваного у розстрілі мера
Втеча довжиною в десятиліття: у Львові знайшли підозрюваного у розстрілі мера

Через 13 років після резонансного вбивства мера Сімеїза українські правоохоронці затримали підозрюваного, який роками залишався поза досяжністю слідства

28 січня 2026, 17:20
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українські правоохоронці повідомили про затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві мера селища Сімеїз у Криму, що сталося у 2013 році. Про це заявили в Національна поліція України.

Втеча довжиною в десятиліття: у Львові знайшли підозрюваного у розстрілі мера

Підозрюваний у розстрілі мера Сімеїза

Злочин мав резонансний характер: невідомий відкрив вогонь по Кирило Костенко біля будівлі селищної ради. Від отриманих поранень посадовець загинув на місці.

Слідство тривало понад десять років. За цей час правоохоронці проаналізували значний масив доказів, зібрали нові матеріали та провели додаткові експертизи, що дозволило ідентифікувати ймовірного виконавця злочину. Ним виявився 47-річний уродженець Львівської області.

Підозрюваного затримали у Львові. Наразі з ним проводять слідчі дії, після чого суд має обрати запобіжний захід. У поліції зазначають, що розслідування триває і не виключають встановлення інших осіб, які могли бути причетні до організації чи виконання вбивства.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці повідомили про підозру 36-річній жінці, яку слідство вважає причетною до систематичного катування власного малолітнього сина. За даними правоохоронців, з 2024 по 2025 рік мати регулярно застосовувала до 9-річного хлопчика фізичне та психологічне насильство.
Слідчі встановили, що жінка била дитину руками, ногами та підручними предметами, зв’язувала зарядним шнуром, принижувала, ображала та неодноразово бажала йому смерті. Як один із "методів виховання" вона змушувала хлопчика з’їдати зачерствілий хліб за одну хвилину, а у разі невиконання — завдавала нових покарань. Окрім цього, зафіксовані факти нанесення дитині порізів ножем у ділянці голови. Кульмінацією знущань стало те, що жінка затиснула руку сина дверима та навмисно зачинила їх, залишивши хлопчика з травмою.



