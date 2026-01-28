Втеча довжиною в десятиліття: у Львові знайшли підозрюваного у розстрілі мера

Рубрики
Ткачова Марія
Українські правоохоронці повідомили про затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві мера селища Сімеїз у Криму, що сталося у 2013 році. Про це заявили в Національна поліція України.
Підозрюваний у розстрілі мера Сімеїза
Злочин мав резонансний характер: невідомий відкрив вогонь по Кирило Костенко біля будівлі селищної ради. Від отриманих поранень посадовець загинув на місці.
Слідство тривало понад десять років. За цей час правоохоронці проаналізували значний масив доказів, зібрали нові матеріали та провели додаткові експертизи, що дозволило ідентифікувати ймовірного виконавця злочину. Ним виявився 47-річний уродженець Львівської області.
Підозрюваного затримали у Львові. Наразі з ним проводять слідчі дії, після чого суд має обрати запобіжний захід. У поліції зазначають, що розслідування триває і не виключають встановлення інших осіб, які могли бути причетні до організації чи виконання вбивства.