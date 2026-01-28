Бегство длиной в десятилетие: во Львове нашли подозреваемого в расстреле мэра

Украинские правоохранители сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве мэра поселка Симеиз в Крыму, которое произошло в 2013 году. Об этом заявили в Национальной полиции Украины .

Подозреваемый в расстреле мэра Симеиза

Преступление имело резонансный характер: неизвестный открыл огонь по Кириллу Костенко возле здания поселкового совета. От полученных ранений чиновник погиб на месте.

Следствие длилось более десяти лет. За это время стражи порядка проанализировали значительный массив доказательств, собрали новые материалы и провели дополнительные экспертизы, что позволило идентифицировать предполагаемого исполнителя преступления. Им оказался 47-летний уроженец Львовской области.

Подозреваемый был задержан во Львове. В настоящее время с ним проводят следственные действия, после чего суд должен избрать меру пресечения. В полиции отмечают, что расследование продолжается и не исключают установления других лиц, которые могли быть причастны к организации или исполнению убийства.

