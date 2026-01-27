Била, зв’язувала й різала ножем: у Києві мати катувала 9-річного сина

У столиці повідомили про підозру 36-річній жінці, яку слідство вважає причетною до систематичного катування власного малолітнього сина. За даними правоохоронців, з 2024 по 2025 рік мати регулярно застосовувала до 9-річного хлопчика фізичне та психологічне насильство.

Киянка роками знущалася з власної дитини

Слідчі встановили, що жінка била дитину руками, ногами та підручними предметами, зв’язувала зарядним шнуром, принижувала, ображала та неодноразово бажала йому смерті. Як один із "методів виховання" вона змушувала хлопчика з’їдати зачерствілий хліб за одну хвилину, а у разі невиконання — завдавала нових покарань.

Окрім цього, зафіксовані факти нанесення дитині порізів ножем у ділянці голови. Кульмінацією знущань стало те, що жінка затиснула руку сина дверима та навмисно зачинила їх, залишивши хлопчика з травмою.

Саме після цього тілесні ушкодження помітили у школі, що стало підставою для втручання соціальних служб та правоохоронців. Дитину негайно вилучили з родини та влаштували до дитячого будинку сімейного типу, де він наразі перебуває під опікою.

Жінці інкримінують катування та психологічне насильство щодо малолітньої дитини. У разі доведення вини їй загрожує до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Одеській області правоохоронці розслідують випадок жорстокого поводження з дитиною в одному з реабілітаційних центрів. Під підозрою — 48-річна колишня вихователька закладу, яку слідство вважає причетною до катування шестирічного хлопчика.

За інформацією прокуратури, інцидент стався через те, що дитина відмовилася тепліше одягатися, попри холод у приміщенні. За версією слідства, жінка силоміць стягнула хлопчика з дивану, вдарила його по голові, голосно кричала та трясла дитину.

