Била, связывала и резала ножом: в Киеве мать пытала 9-летнего сына

В столице сообщили о подозрении 36-летней женщине, которую следствие считает причастной к систематической пытке собственного малолетнего сына. По данным правоохранителей, с 2024 по 2025 год мать регулярно применяла к 9-летнему мальчику физическое и психологическое насилие.

Киевлянка годами издевалась над собственным ребенком

Следователи установили, что женщина избивала ребенка руками, ногами и подручными предметами, связывала зарядным шнуром, унижала, оскорбляла и неоднократно желала ему смерти. Как один из "методов воспитания" она заставляла мальчика съедать очерствевший хлеб за одну минуту, а в случае невыполнения — наносила новые наказания.

Кроме того, зафиксированы факты нанесения ребенку порезов ножом в области головы. Кульминацией издевательств стало то, что женщина зажала руку сына дверью и намеренно закрыла ее, оставив мальчика с травмой.

Именно после этого телесные повреждения были замечены в школе, что стало основанием для вмешательства социальных служб и правоохранителей. Ребенка немедленно изъяли из семьи и устроили в детский дом семейного типа, где он находится под опекой.

Женщине инкриминируют пытки и психологическое насилие в отношении малолетнего ребенка. В случае доказательства вины ей грозит до шести лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Одесской области правоохранители расследуют случай жестокого обращения с ребенком в одном из реабилитационных центров. Под подозрением — 48-летняя бывшая воспитательница заведения, которую следствие считает причастной к пыткам шестилетнего мальчика.

По информации прокуратуры, инцидент произошел из-за того, что ребенок отказался теплее одеваться, несмотря на холод в помещении. По версии следствия, женщина силой стянула мальчика с дивана, ударила его по голове, громко кричала и трясла ребенка.

