Скандал в реабілітаційному центрі: жінка катувала 6-річного хлопчика

В Одеській області правоохоронці розслідують випадок жорстокого поводження з дитиною в одному з реабілітаційних центрів. Під підозрою — 48-річна колишня вихователька закладу, яку слідство вважає причетною до катування шестирічного хлопчика.

Жорстока поведінка з дитиною в реабцентрі

За інформацією прокуратури, інцидент стався через те, що дитина відмовилася тепліше одягатися, попри холод у приміщенні. За версією слідства, жінка силоміць стягнула хлопчика з дивану, вдарила його по голові, голосно кричала та трясла дитину.

Після того як інформація про подію стала публічною, жінку спершу відсторонили від виконання обов’язків, а згодом вона звільнилася з роботи. Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України — катування.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідчі дії тривають: призначено низку експертиз, які мають встановити ступінь завданої дитині шкоди та всі обставини події.

