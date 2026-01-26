logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Скандал в реабилитационном центре: женщина пытала 6-летнего мальчика
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал в реабилитационном центре: женщина пытала 6-летнего мальчика

В Одесской области бывшую воспитательницу реабилитационного центра подозревают в пытках 6-летнего мальчика после того, как он отказался теплее одеваться в холодном помещении

26 января 2026, 18:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Одесской области стражи порядка расследуют случай жестокого обращения с ребенком в одном из реабилитационных центров. Под подозрением — 48-летняя бывшая воспитательница заведения, которую следствие считает причастной к пыткам шестилетнего мальчика.

Скандал в реабилитационном центре: женщина пытала 6-летнего мальчика

Жестокое поведение с ребенком в реабцентре

По информации прокуратуры, инцидент произошел из-за того, что ребенок отказался теплее одеваться, несмотря на холод в помещении. По версии следствия, женщина силой стянула мальчика с дивана, ударила его по голове, громко кричала и трясла ребенка.

После того, как информация о событии стала публичной, женщину сначала отстранили от исполнения обязанностей, а впоследствии она уволилась с работы. В настоящее время ей поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины — пытки.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Следственные действия продолжаются: назначен ряд экспертиз, которые должны установить степень причиненного ребенку вреда и обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат Марьяна Безугла публично отреагировала на заявление адвоката Алексея Шевчука, который сообщил о подаче судебных исков против нее и общественного активиста Сергея Стерненко.
В своем Telegram-канале Безугла процитировала слова Шевчука, в которых он назвал себя "защитником Кивы" и заявил о подаче двух исков против народной депутата и против Стерненко. В своем заявлении адвокат утверждал, что Безугла "никогда его не знала, но боится", а также упомянул Стерненко, выразив обвинения в убийстве и необходимости его осуждения. В ответ Марьяна Безугла публично отвергла эти утверждения, назвав заявления Шевчука безосновательными и не соответствующими действительности. Она подчеркнула, что не испытывает никакого страха и не считает поданные иски серьезными, охарактеризовав адвоката как политически ангажированного и дискредитированного публичными действиями.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/socium/vihovatelka-pobila-6-richnogo-hlopchika-v-odeskiy-oblasti-jiy-povidomili-pro-pidozru-50578613.html?utm_source=telegram
Теги:

Новости

Все новости