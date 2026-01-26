Скандал в реабилитационном центре: женщина пытала 6-летнего мальчика

В Одесской области стражи порядка расследуют случай жестокого обращения с ребенком в одном из реабилитационных центров. Под подозрением — 48-летняя бывшая воспитательница заведения, которую следствие считает причастной к пыткам шестилетнего мальчика.

Жестокое поведение с ребенком в реабцентре

По информации прокуратуры, инцидент произошел из-за того, что ребенок отказался теплее одеваться, несмотря на холод в помещении. По версии следствия, женщина силой стянула мальчика с дивана, ударила его по голове, громко кричала и трясла ребенка.

После того, как информация о событии стала публичной, женщину сначала отстранили от исполнения обязанностей, а впоследствии она уволилась с работы. В настоящее время ей поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины — пытки.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Следственные действия продолжаются: назначен ряд экспертиз, которые должны установить степень причиненного ребенку вреда и обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат Марьяна Безугла публично отреагировала на заявление адвоката Алексея Шевчука, который сообщил о подаче судебных исков против нее и общественного активиста Сергея Стерненко.

В своем Telegram-канале Безугла процитировала слова Шевчука, в которых он назвал себя "защитником Кивы" и заявил о подаче двух исков против народной депутата и против Стерненко. В своем заявлении адвокат утверждал, что Безугла "никогда его не знала, но боится", а также упомянул Стерненко, выразив обвинения в убийстве и необходимости его осуждения. В ответ Марьяна Безугла публично отвергла эти утверждения, назвав заявления Шевчука безосновательными и не соответствующими действительности. Она подчеркнула, что не испытывает никакого страха и не считает поданные иски серьезными, охарактеризовав адвоката как политически ангажированного и дискредитированного публичными действиями.

