Скандал в реабилитационном центре: женщина пытала 6-летнего мальчика

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Одесской области стражи порядка расследуют случай жестокого обращения с ребенком в одном из реабилитационных центров. Под подозрением — 48-летняя бывшая воспитательница заведения, которую следствие считает причастной к пыткам шестилетнего мальчика.
Жестокое поведение с ребенком в реабцентре
По информации прокуратуры, инцидент произошел из-за того, что ребенок отказался теплее одеваться, несмотря на холод в помещении. По версии следствия, женщина силой стянула мальчика с дивана, ударила его по голове, громко кричала и трясла ребенка.
После того, как информация о событии стала публичной, женщину сначала отстранили от исполнения обязанностей, а впоследствии она уволилась с работы. В настоящее время ей поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины — пытки.
Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Следственные действия продолжаются: назначен ряд экспертиз, которые должны установить степень причиненного ребенку вреда и обстоятельства происшествия.