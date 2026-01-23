Позови проти Безуглої та Стерненка: у Раді вибухнув новий скандал

Народна депутатка Марʼяна Безугла публічно відреагувала на заяву адвоката Олексія Шевчука, який повідомив про подання судових позовів проти неї та громадського активіста Сергія Стерненко.

Безугла відповіла Олексію Шевчуку

У своєму Telegram-каналі Безугла процитувала слова Шевчука, в яких він назвав себе "захисником Ківи" та заявив про подання двох позовів — проти народної депутатки і проти Стерненка. У своїй заяві адвокат стверджував, що Безугла "ніколи його не знала, але боїться", а також згадав Стерненка, висловивши звинувачення у вбивстві та необхідності його засудження.

У відповідь Мар’яна Безугла публічно відкинула ці твердження, назвавши заяви Шевчука безпідставними та такими, що не відповідають дійсності. Вона наголосила, що не відчуває жодного страху і не вважає подані позови серйозними, охарактеризувавши адвоката як політично заангажованого та дискредитованого публічними діями.

Зазначимо, що Олексій Шевчук раніше був відомий як адвокат загиблого проросійського політика Іллі Ківи, що неодноразово викликало суспільний резонанс. Його публічні заяви та участь у гучних справах регулярно стають предметом гострих дискусій у соцмережах.

Наразі подробиці поданих позовів, а також їхній юридичний зміст офіційно не оприлюднені. Інформації про відкриття проваджень у судах станом на зараз немає.

