Иски против Безуглой и Стерненко: в Раде разразился новый скандал

Народная депутат Марьяна Безугла публично отреагировала на заявление адвоката Алексея Шевчука, который сообщил о подаче судебных исков против нее и общественного активиста Сергея Стерненко.

Безуглая ответила Алексею Шевчуку

В своем Telegram-канале Безугла процитировала слова Шевчука, в которых он назвал себя "защитником Кивы" и заявил о подаче двух исков против народной депутатки и против Стерненко. В своем заявлении адвокат утверждал, что Безугла "никогда его не знала, но боится", а также упомянул Стерненко, выразив обвинения в убийстве и необходимости его осуждения.

В ответ Марьяна Безугла публично отвергла эти утверждения, назвав заявления Шевчука безосновательными и не соответствующими действительности. Она подчеркнула, что не испытывает никакого страха и не считает поданные иски серьезными, охарактеризовав адвоката как политически ангажированного и дискредитированного публичными действиями.

Отметим, что Алексей Шевчук ранее был известен как адвокат погибшего пророссийского политика Ильи Кивы, что неоднократно вызывало общественный резонанс. Его публичные заявления и участие в громких делах регулярно становятся предметом острых дискуссий в соцсетях.

В настоящее время подробности поданных исков, а также их содержание официально не обнародованы. Информации об открытии производств в судах по состоянию на данный момент нет.

