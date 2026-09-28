Вступна кампанія-2026: які спеціальності зібрали найбільше заяв

За підсумками вступної кампанія до закладів вищої освіти у 2026 році менеджмент став абсолютним лідером за кількістю заяв.

Студенти. Фото: з відкритих джерел

Найбільше заяв у вступній кампанії-2026 подали на спеціальність "Менеджмент" — 105 029. Вступниками за цією спеціальністю стали 47 890 осіб.

Друге місце за кількістю заяв посіла "Психологія", а третьою стала "Філологія".

До першої п’ятірки також увійшли "Маркетинг" та "Економіка та міжнародні економічні відносини".

Водночас популярними залишаються й технологічні напрямки. На "Комп’ютерні науки" вступники подали 40 467 заяв, на "Кібербезпеку та захист інформації" — 29 823, а на "Інженерію програмного забезпечення" — 27 325.

Серед інших спеціальностей із великою кількістю заяв — "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", "Право" та "Середня освіта".

Якщо дивитися не на окремі спеціальності, а на галузі знань, лідером стала галузь "Бізнес, адміністрування та право".

На другому місці — "Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини".

Третю позицію посіла галузь "Інженерія, виробництво та будівництво" — 135 421 заява. Кількість вступників за цим напрямом становила 84 605.

До популярних галузей також увійшли "Інформаційні технології" та "Культура, мистецтво та гуманітарні науки".

Загалом у наданих МОН даних кількість вступників становить 553 234 особи.

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