Вступительная кампания-2026: какие специальности собрали больше всего заявлений

По итогам вступительной кампании в заведения высшего образования в 2026 году менеджмент стал абсолютным лидером по количеству заявлений.

Студенты. Фото: из открытых источников

Больше всего заявлений во вступительной кампании-2026 подали на специальность "Менеджмент" – 105 029. Поступающими по этой специальности стали 47 890 человек.

Второе место по количеству заявлений заняла "Психология", а третьим стала "Филология".

В первую пятерку также вошли "Маркетинг" и "Экономика и международные экономические отношения".

В то же время, популярными остаются и технологические направления. На "Компьютерные науки" поступающие подали 40 467 заявлений, на "Кибербезопасность и защиту информации" – 29 823, а на "Инженерию программного обеспечения" – 27 325.

Среди других специальностей с большим количеством заявлений – "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок", "Право" и "Среднее образование".

Если смотреть не на отдельные специальности, а на знания, лидером стала отрасль "Бизнес, администрирование и право".

На втором месте – "Социальные науки, журналистика, информация и международные отношения".

Третью позицию заняла отрасль "Инженерия, производство и строительство" – 135 421 заявление. Количество поступающих по этому направлению составило 84 605.

В популярные области также вошли "Информационные технологии" и "Культура, искусство и гуманитарные науки".

Всего в предоставленных МОН данных количество поступающих составляет 553 234 человека.

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