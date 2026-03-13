logo_ukra

Всі готелі забиті: іноземні делегації полюють на українські технології боротьби з «Шахедами»

«Унікальне вікно можливостей»: Сергій "Флеш" пояснив, чому українські дрони-перехоплювачі стали світовим хітом

13 березня 2026, 16:14
Радник Міністра оборони України Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") відзначив аномально високий інтерес іноземних держав, зокрема країн Близького Сходу, до українських військових розробок. За його словами, світовий досвід атак іранськими "Шахедами" довів, що захиститися лише дорогими ракетами неможливо, тому увага міжнародної спільноти прикута до українських дронів-перехоплювачів.

Всі готелі забиті: іноземні делегації полюють на українські технології боротьби з «Шахедами»

Українські дрони-перехоплювачі. Фото з відкритих джерел

Експерт наголосив, що попри міф про "відкриті двері" світового ВПК, цей ринок є вкрай закритим і поділеним між великими корпораціями. "Я часто читаю, що наших військових виробників... чекають у всьому світі. Це неправда. Вся світова сфера військового ВПК дуже жорстко поділена... і лобіюється на високому рівні", — пояснив Бескрестнов. Він підкреслив, що нинішній попит — це рідкісний шанс для вітчизняних розробників закріпитися на глобальній арені, поки нішу не зайняли конкуренти з США чи інших країн.

Аби не нашкодити обороноздатності України, радник пропонує модель створення спільних підприємств за кордоном, наприклад, у Польщі чи Румунії. Це дозволить працювати з іноземними замовниками за окремими квотами без шкоди для внутрішніх потреб ЗСУ.

"Виробники зможуть формувати свої ціни на ринку, отримувати прибуток і спрямовувати його на розвиток технологій, які згодом застосовуватимуться у нас в країні проти російських БПЛА", — зазначив "Флеш". Він висловив сподівання, що українські інженери використають цей момент, щоб перетворити бойовий досвід на сталий успіх на світовому ринку озброєнь.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час виступу на Всеукраїнському форумі "НАЦСПРОТИВ 2026" командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький наголосив на критичній важливості системної військової підготовки громадян. На його думку, якби Україна присвятила останнє десятиліття масовому навчанню населення, конфігурація сучасної війни була б докорінно іншою.



