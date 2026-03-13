Все отели забиты: иностранные делегации охотятся за украинскими технологиями борьбы с «Шахедами»

Советник Министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной "Флэш") отметил аномально высокий интерес иностранных государств, в частности стран Ближнего Востока, к украинским военным разработкам. По его словам, мировой опыт атак иранскими "Шахедами" доказал, что защититься только дорогими ракетами невозможно, поэтому внимание международного сообщества приковано к украинским дронам-перехватчикам.

Украинские дроны-перехватчики. Фото из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на миф об "открытой двери" мирового ВПК, этот рынок крайне закрыт и разделен между крупными корпорациями. "Я часто читаю, что наших военных производителей... ждут по всему миру. Это неправда. Вся мировая сфера военного ВПК очень жестко поделена… и лоббируется на высоком уровне", — объяснил Бескрестнов. Он подчеркнул, что нынешний спрос — редкий шанс для отечественных разработчиков закрепиться на глобальной арене, пока нишу не заняли конкуренты из США или других стран.

Чтобы не навредить обороноспособности Украины, советник предлагает модель создания совместных предприятий за рубежом, например в Польше или Румынии. Это позволит работать с иностранными заказчиками по отдельным квотам без ущерба для внутренних нужд ВСУ.

"Производители смогут формировать свои цены на рынке, получать прибыль и направлять ее на развитие технологий, которые будут впоследствии применяться у нас в стране против российских БПЛА", — отметил "Флэш". Он выразил надежду, что украинские инженеры используют этот момент, чтобы превратить боевой опыт в устойчивый успех на мировом рынке вооружений.

