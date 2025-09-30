Вражаючий крок: хто більше не зможе перетнути кордон до Чехії

Рішення ухвалене на тлі зростання загроз безпеці та зафіксованих спроб диверсій, до яких росія вдається в Європі. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Прага не готова ризикувати і створювати умови для проникнення агентів під виглядом дипломатів. За його словами, такий крок є превентивним і спрямований на захист держави від діяльності російських спецслужб.

Чехія вибірково буде пропускати росіян

"Ми бачимо, що кількість диверсійних операцій зростає. Тому Чехія не дозволить агентам приїжджати під дипломатичним прикриттям. Це рішення має стати сигналом для інших країн. Ми хочемо, щоб подібні обмеження були ухвалені на рівні всієї Шенгенської зони", — наголосив Ліпавський.

Як уточнює агентство ČTK24, заборона не поширюється на дипломатів, які вже акредитовані в Чехії, або тих, хто здійснює транзитний проїзд територією країни у відрядження до місця своєї роботи чи на міжнародні заходи. Таким чином, Чехія намагається знайти баланс між гарантіями безпеки та дотриманням міжнародних норм.

Цей крок Праги вписується у ширший контекст жорсткої позиції країни щодо росії. Чехія послідовно підтримує Україну, виступає за посилення санкцій проти кремля та активно закликає союзників в ЄС і НАТО до консолідованих дій. Заборона на в’їзд для окремих категорій громадян рф із дипломатичними паспортами може стати новим прецедентом у Європі, якщо подібні рішення запровадять й інші держави Шенгену.

