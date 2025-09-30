Впечатляющий шаг: кто больше не сможет пересечь границу в Чехию

Решение принято на фоне роста угроз безопасности и зафиксированных попыток диверсий, к которым Россия прибегает в Европе. Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Прага не готова рисковать и создавать условия для проникновения агентов под видом дипломатов. По его словам, такой шаг является превентивным и направлен на защиту государства от деятельности российских спецслужб.

Чехия выборочно будет пропускать россиян

"Мы видим, что количество диверсионных операций растет. Потому Чехия не позволит агентам приезжать под дипломатическим прикрытием. Это решение должно стать сигналом для других стран. Мы хотим, чтобы подобные ограничения были приняты на уровне всей Шенгенской зоны", — подчеркнул Липовский.

Как уточняет агентство ČTK24, запрет не распространяется на дипломатов, уже аккредитованных в Чехии, или тех, кто совершает транзитный проезд по территории страны в командировку к месту своей работы или на международные мероприятия. Таким образом, Чехия пытается найти баланс между гарантиями безопасности и соблюдением международных норм.

Этот шаг Праги вписывается в более широкий контекст жесткой позиции страны по отношению к России. Чехия последовательно поддерживает Украину, выступает за ужесточение санкций против кремля и активно призывает союзников в ЕС и НАТО к консолидированным действиям. Запрет на въезд для отдельных категорий граждан России с дипломатическими паспортами может стать новым прецедентом в Европе, если подобные решения будут введены и в другие государства Шенгена.

