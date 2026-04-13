Вперше за історію армії: Сухопутні війська очолить жінка

В Австралії вперше за 125 років існування армії командувачем Сухопутних військ стане жінка.

Сухопутні війська в Австралії очолить жінка

Йдеться про генерал-лейтенантку Сьюзен Койл, яка обійме посаду у липні.

Вона замінить на цій посаді Саймона Стюарта.

Про призначення повідомив прем’єр-міністр Ентоні Албанезе, назвавши це історичним моментом для країни.

Міністр оборони Річард Марлес також підкреслив значення цього рішення, зазначивши, що воно стане важливим сигналом для жінок, які вже служать або планують вступити до війська.

Призначення відбувається на тлі курсу австралійських збройних сил на збільшення кількості жінок у війську та на керівних посадах.

Наразі жінки становлять близько 21% особового складу Австралійських сил оборони та 18,5% керівних посад. До 2030 року планується довести цей показник до 25%.

Сьюзен Койл служить в армії з 1987 року та має значний досвід, зокрема керувала напрямом інформаційної війни, а також обіймала керівні посади під час операцій на Близькому Сході та в Афганістані.

Експерти зазначають, що це призначення може стати важливим кроком у зміні культури військової служби на тлі попередніх звинувачень у дискримінації та домаганнях у лавах армії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що т емпи набору контрактників до російської армії у першому кварталі 2026 року знизилися приблизно на 20%, навіть попри суттєве зростання фінансових виплат.

Про це йдеться в аналізі Яніс Клюге з German Institute for International and Security Affairs, який дослідив офіційні дані та заяви російської влади. За оцінками різних джерел, у першому кварталі 2025 року до армії РФ щодня набирали від 1000 до 1200 контрактників. У 2026 році цей показник знизився до 800–1000 осіб на день.

