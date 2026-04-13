Впервые в истории армии: Сухопутные войска возглавит женщина

В Австралии впервые за 125 лет существования армии командующим Сухопутными войсками станет женщина.

Речь идет о генерал-лейтенантке Сьюзен Койл , которая вступит в должность в июле.

Она заменит на этом посту Саймона Стюарта.

О назначении сообщил премьер-министр Энтони Албанезе , назвав это историческим моментом для страны.

Министр обороны Ричард Марлес также подчеркнул значение этого решения, отметив, что оно станет важным сигналом для женщин, которые уже служат или планируют вступить в армию.

Назначение происходит на фоне курса австралийских вооруженных сил на увеличение количества женщин в армии и руководящих должностях.

В настоящее время женщины составляют около 21% личного состава Австралийских сил обороны и 18,5% руководящих должностей. К 2030 году планируется довести этот показатель до 25%.

Сьюзен Койл служит в армии с 1987 года и имеет значительный опыт, в частности, руководила направлением информационной войны, а также занимала руководящие должности во время операций на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Эксперты отмечают, что это предназначение может стать важным шагом в изменении культуры военной службы на фоне предыдущих обвинений в дискриминации и притязаниях в рядах армии.

