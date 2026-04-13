logo

BTC/USD

72151

ETH/USD

2225.09

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Впервые в истории армии: Сухопутные войска возглавит женщина
commentss НОВОСТИ Все новости

Впервые в истории армии: Сухопутные войска возглавит женщина

В Австралии впервые в истории армию возглавит женщина

13 апреля 2026, 21:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Австралии впервые за 125 лет существования армии командующим Сухопутными войсками станет женщина.

Речь идет о генерал-лейтенантке Сьюзен Койл , которая вступит в должность в июле.

Она заменит на этом посту Саймона Стюарта.

О назначении сообщил премьер-министр Энтони Албанезе , назвав это историческим моментом для страны.

Министр обороны Ричард Марлес также подчеркнул значение этого решения, отметив, что оно станет важным сигналом для женщин, которые уже служат или планируют вступить в армию.

Назначение происходит на фоне курса австралийских вооруженных сил на увеличение количества женщин в армии и руководящих должностях.

В настоящее время женщины составляют около 21% личного состава Австралийских сил обороны и 18,5% руководящих должностей. К 2030 году планируется довести этот показатель до 25%.

Сьюзен Койл служит в армии с 1987 года и имеет значительный опыт, в частности, руководила направлением информационной войны, а также занимала руководящие должности во время операций на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Эксперты отмечают, что это предназначение может стать важным шагом в изменении культуры военной службы на фоне предыдущих обвинений в дискриминации и притязаниях в рядах армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что темпы набора контрактников в российскую армию в первом квартале 2026 года снизились примерно на 20%, даже несмотря на существенный рост финансовых выплат.
Об этом говорится в анализе Янис Клюге из German Institute for International and Security Affairs, исследовавшего официальные данные и заявления российских властей. По оценкам разных источников, в первом квартале 2025 года в армию РФ ежедневно набирали от 1000 до 1200 контрактников. В 2026 году этот показатель снизился до 800–1000 человек в день.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australia-appoints-woman-lead-its-army-first-time-2026-04-13/
Теги:

Новости

Все новости