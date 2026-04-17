Вперше за 18 років: хто прибув до України з неанонсованим візитом

Король Швеції Карл XVI Густав 17 квітня прибув з візитом до України. У Львові він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Як інформує портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський та король Швеції Карл XVI Густав. Фото: Офіс президента

У повідомленні зазначається, що візит шведського короля до України — це спосіб для королівської родини висловити свою підтримку країні, яка зазнала нападу з боку Росії.

У Львові він уже зустрівся з Зеленським.

"Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу", — повідомив президент.

Це перший візит монарха до України з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Разом із 80-річним монархом прибула делегація на чолі з главою МЗС Швеції.

Востаннє Карл XVI Густав відвідував Україну ще у 2008 році разом із королевою Сільвією.

"Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа", – зазначив український міністр.

Згідно з повідомленням, міністр також заявив, що Україна нещодавно передала цей сигнал турецьким партнерам, оскільки Туреччина "відіграє важливу роль у мирних зусиллях". Київ не бачить сенсу відкладати це питання. Тому зустрічі готовий вже зараз.



