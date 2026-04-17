Впервые за 18 лет: кто прибыл в Украину с неанонсированным визитом

Король Швеции Карл XVI Густав 17 апреля прибыл с визитом в Украину. Во Львове он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и король Швеции Карл XVI Густав. Фото: Офис президента

В сообщении отмечается, что визит шведского короля в Украину — это способ для королевской семьи выразить свою поддержку стране, подвергшейся нападению со стороны России.

Во Львове он уже встретился с Зеленским.

"Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с чествования вместе со мной наших павших воинов. Очень благодарны за это уважение", — сообщил президент.

Это первый визит монарха в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Вместе с 80-летним монархом прибыла делегация во главе с главой МИД Швеции.

В последний раз Карл XVI Густав посещал Украину еще в 2008 году вместе с королевой Сильвией.

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова провести в Турции встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД в соцсетях.

"Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский – Путин, с участием Эрдогана, Трампа", – отметил украинский министр.

Согласно сообщению, министр также заявил, что Украина недавно передала этот сигнал турецким партнерам, поскольку Турция "сыграет немаловажную роль в мирных усилиях". Киев не видит смысла откладывать этот вопрос. Поэтому встречи готовы уже сейчас.



