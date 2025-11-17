Вперше: у Львові відкрили школу, надруковану на 3D-принтері

У Львові завершили будівництво першої в Україні школи, створеної за технологією 3D-друку. Навчальний заклад уже готовий прийняти перших учнів — це будуть близько ста дітей, які навчатимуться у перших класах. Роботу нових класів планують розпочати вже в грудні.

Нова школа надрукована на 3D-принтері

У приміщенні облаштували чотири сучасні навчальні кімнати, учительську, санітарні вузли та повністю укомплектували школу новими меблями. Завдяки технології 3D-друку будівництво пройшло швидко, а конструкції вийшли енергоефективними та адаптованими для навчального процесу.







Проєкт став можливим завдяки підтримці благодійних організацій, які профінансували спорудження навчального закладу. Для міста це перший приклад використання інноваційних технологій для розвитку освітньої інфраструктури.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Винниках Львівської області стався резонансний інцидент: місцеві жителі побили бійця полку “Азов”, який втратив ногу на фронті. Ветеран переїхав до містечка після тяжкого поранення на Запорізькому напрямку, аби проходити лікування поруч із медичними закладами. За інформацією волонтерів, конфлікт виник через те, що сусідів дратував звук від його милиці. Про це повідомляє Obozrevatel.ua.





Під час чергової суперечки один із підлітків завдав ветерану удару по голові дерев’яною палицею. Травма виявилася серйозною — лікарям довелося накласти щонайменше чотири шви. Постраждала й дружина військового, яка намагалася втрутитися та зупинити нападників. Після інциденту на місце прибула поліція. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють усіх учасників побиття. Волонтери та побратими ветерана вже заявили про неприпустимість подібних випадків і наполягають на жорсткій юридичній оцінці дій нападників.

