Впервые: во Львове открыли школу, напечатанную на 3D-принтере
commentss НОВОСТИ Все новости

Впервые: во Львове открыли школу, напечатанную на 3D-принтере

Во Львове открыли первую в Украине школу, напечатанную на 3D-принтере

17 ноября 2025, 21:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во Львове завершили строительство первой в Украине школы, созданной по технологии 3D-печати. Учебное заведение уже готово принять первых учеников — это будут около ста детей, которые будут учиться в первых классах. Работу новых классов планируют начать уже в декабре.

Впервые: во Львове открыли школу, напечатанную на 3D-принтере

Новая школа напечатанная на 3D-принтере

В помещении обустроили четыре современных учебных комнаты, учительскую, санитарные узлы и полностью укомплектовали школу новой мебелью. Благодаря технологии 3D-печати строительство прошло быстро, а конструкции получились энергоэффективными и адаптированными для учебного процесса.


Впервые: во Львове открыли школу, напечатанную на 3D-принтере - фото 2
Впервые: во Львове открыли школу, напечатанную на 3D-принтере - фото 2

Проект стал возможным благодаря поддержке благотворительных организаций, профинансировавших строительство учебного заведения. Для города это первый пример использования инновационных технологий для развития образовательной инфраструктуры.

Источник: https://city-adm.lviv.ua/news/society/education/u-lvovi-vidbuvsia-pershyi-urok-u-pershii-v-ukraini-3d-shkoli/
