Впервые: во Львове открыли школу, напечатанную на 3D-принтере

Во Львове завершили строительство первой в Украине школы, созданной по технологии 3D-печати. Учебное заведение уже готово принять первых учеников — это будут около ста детей, которые будут учиться в первых классах. Работу новых классов планируют начать уже в декабре.

Новая школа напечатанная на 3D-принтере

В помещении обустроили четыре современных учебных комнаты, учительскую, санитарные узлы и полностью укомплектовали школу новой мебелью. Благодаря технологии 3D-печати строительство прошло быстро, а конструкции получились энергоэффективными и адаптированными для учебного процесса.







Проект стал возможным благодаря поддержке благотворительных организаций, профинансировавших строительство учебного заведения. Для города это первый пример использования инновационных технологий для развития образовательной инфраструктуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Винниках Львовской области произошел резонансный инцидент: местные жители избили потерявшего ногу на фронте бойца полка “Азов”. Ветеран переехал в городок после тяжелого ранения в Запорожском направлении, чтобы проходить лечение рядом с медицинскими учреждениями. По информации волонтеров, конфликт возник из-за того, что соседей раздражал звук от его костыля. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.





Во время очередного спора один из подростков нанес ветерану удар по голове деревянной палкой. Травма оказалась серьезной — врачам пришлось наложить как минимум четыре шва. Пострадала и жена военного, пытавшаяся вмешаться и остановить нападающих. После инцидента на место прибыла полиция. Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают всех участников избиения. Волонтеры и собратья ветерана уже заявили о недопустимости подобных случаев и настаивают на жесткой юридической оценке действий нападающих.

