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Воюють уже із символами: чим окупантам у Донецьку не догодила відома скульптура лева

На місці скульптури, яка простояла майже 15 років, окупаційна влада встановила пам'ятний знак на честь російських прикордонників.

4 липня 2026, 14:02
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Кравцев Сергей

У тимчасово окупованому Донецьку демонтували відому скульптуру лева, подаровану місту 2010 року тодішнім мером Львова Андрієм Садовим. Про це повідомив журналіст і блогер Денис Казанський, назвавши подію черговим прикладом цілеспрямованого знищення всього, що нагадує про довоєнну історію міста.

Воюють уже із символами: чим окупантам у Донецьку не догодила відома скульптура лева

Донецьк. Фото: Денис Казанський

За його інформацією, скульптура багато років перебувала у парку імені Щербакова і вважалася одним із відомих елементів міського простору. Тепер на її місці окупаційна влада встановила кам'яний знак, присвячений російським прикордонникам.

Казанський зазначив, що рішення прибрати подарунок зі Львова важко пояснити практичними причинами. На його думку, окупаційна адміністрація послідовно позбавляється будь-яких символів періоду, коли Донецьк залишався українським містом, навіть якщо вони не мають прямого відношення до політики.

Журналіст також звернув увагу на суперечність у діях російської влади. За його словами, ті, хто раніше звинувачував Україну у "війні з пам'ятниками", наразі самі проводять масштабну кампанію щодо демонтажу об'єктів культурної спадщини та міських символів.

Це вже не перший подібний випадок. Раніше в Донецьку було знищено інсталяцію, присвячену футбольному клубу "Шахтар", а також скульптуру відомого італійського художника Лоренцо Куїна. Наразі цей список поповнив і львівський лев, який майже півтора десятиліття залишався символом дружби між двома українськими містами.

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Воюють уже із символами: чим окупантам у Донецьку не догодила відома скульптура лева - фото 2




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