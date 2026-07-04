logo

BTC/USD

62484

ETH/USD

1758.65

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Воюют уже с символами: чем оккупантам в Донецке не угодила известная скульптура льва
commentss НОВОСТИ Все новости

Воюют уже с символами: чем оккупантам в Донецке не угодила известная скульптура льва

На месте скульптуры, простоявшей почти 15 лет, оккупационные власти установили памятный знак в честь российских пограничников

4 июля 2026, 14:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Донецке демонтировали известную скульптуру льва, подаренную городу в 2010 году тогдашним мэром Львова Андреем Садовым. Об этом сообщил журналист и блогер Денис Казанский, назвав произошедшее очередным примером целенаправленного уничтожения всего, что напоминает о довоенной истории города.

Воюют уже с символами: чем оккупантам в Донецке не угодила известная скульптура льва

Донецк. Фото: Денис Казанский

По его информации, скульптура многие годы находилась в парке имени Щербакова и считалась одним из узнаваемых элементов городского пространства. Теперь на ее месте оккупационные власти установили каменный знак, посвященный российским пограничникам.

Казанский отметил, что решение убрать подарок из Львова трудно объяснить практическими причинами. По его мнению, оккупационная администрация последовательно избавляется от любых символов периода, когда Донецк оставался украинским городом, даже если они не имеют прямого отношения к политике.

Журналист также обратил внимание на противоречие в действиях российских властей. По его словам, те, кто ранее обвинял Украину в "войне с памятниками", теперь сами проводят масштабную кампанию по демонтажу объектов культурного наследия и городских символов.

Это уже не первый подобный случай. Ранее в Донецке были уничтожены инсталляция, посвященная футбольному клубу "Шахтер", а также скульптура известного итальянского художника Лоренцо Куинна. Теперь этот список пополнил и львовский лев, который почти полтора десятилетия оставался символом дружбы между двумя украинскими городами.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Крыму и Донецке россияне в панике: что произошло этой ночью.

Воюют уже с символами: чем оккупантам в Донецке не угодила известная скульптура льва - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости