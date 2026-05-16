ВООЗ закликають бити на сполох: що можуть прирівняти до пандемії Covid-19

Провідні міжнародні експерти закликали ВООЗ офіційно оголосити кліматичну кризу глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на доповідь незалежної пан’європейської комісії з питань клімату та здоров’я, створеної за підтримки ВООЗ.

У документі наголошується, що наслідки зміни клімату вже відповідають критеріям міжнародної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я – саме такий статус раніше отримували пандемія Covid-19 та спалах Mpox. Експерти попереджають: хвилі екстремальної спеки, масштабні пожежі, повені, забруднення повітря та поширення небезпечних інфекцій дедалі сильніше загрожують життю людей.

Голова комісії, колишня прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір заявила, що людство вже зіткнулося із загрозою виживанню. За її словами, якщо світ не почне діяти швидше, мільйони людей можуть загинути або отримати хвороби з довготривалими наслідками.

Професор Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Ендрю Хейнс наголосив, що подальші викиди парникових газів лише посилять ризики для нинішнього та майбутніх поколінь.

У доповіді також міститься жорстка критика політики підтримки викопного палива. За оцінками експертів, у Європі субсидування нафтової та газової галузей щороку пов’язують приблизно із 600 тисячами передчасних смертей. Загалом європейські країни витрачають близько 444 млрд євро на підтримку викопного палива, а в окремих державах ці витрати вже перевищують бюджети систем охорони здоров’я.

У ВООЗ підтримали висновки комісії. Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клуге заявив, що кліматична криза давно перестала бути лише екологічною проблемою. За його словами, війна в Україні та конфлікти на Близькому Сході показали, наскільки залежність від нафти і газу впливає на безпеку, медицину та стабільність суспільств.

На цьому тлі кліматологи вже попереджають, що 2026 та 2027 роки можуть стати найспекотнішими за всю історію спостережень.

