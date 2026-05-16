ВОЗ призывают бить тревогу: что могут приравнять к пандемии Covid-19

Ведущие международные эксперты призвали ВОЗ официально объявить климатический кризис глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад независимой панъевропейской комиссии по климату и здоровью, созданной при поддержке ВОЗ.

ВОЗ. Фото: из открытых источников

В документе отмечается, что последствия изменения климата уже отвечают критериям международной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения – именно такой статус ранее получали пандемия Covid-19 и вспышка Mpox. Эксперты предупреждают: волны экстремального зноя, масштабные пожары, наводнения, загрязнение воздуха и распространение опасных инфекций все сильнее угрожают жизни людей.

Глава комиссии, бывшая премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир заявила, что человечество уже столкнулось с угрозой выживанию. По ее словам, если мир не станет действовать быстрее, миллионы людей могут погибнуть или получить болезни с длительными последствиями.

Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Эндрю Хейнс подчеркнул, что дальнейшие выбросы парниковых газов лишь усугубят риски для нынешнего и будущих поколений.

В докладе также содержится жесткая критика политики поддержки ископаемого топлива. По оценкам экспертов, в Европе субсидирование нефтяной и газовой отраслей ежегодно связывается примерно с 600 тысячами преждевременных смертей. В общей сложности европейские страны тратят около 444 млрд евро на поддержку ископаемого топлива, а в отдельных государствах эти расходы уже превышают бюджеты систем здравоохранения.

В ВОЗ поддержали выводы комиссии. Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клуге заявил, что климатический кризис давно перестал быть только экологической проблемой. По его словам, война в Украине и конфликты на Ближнем Востоке показали, насколько зависимость от нефти и газа оказывает влияние на безопасность, медицину и стабильность обществ.

На этом фоне климатологи уже предупреждают, что 2026 и 2027 могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений.

Читайте на портале "Комментарии" — ситуация со смертельным хантавирусом обостряется: появилась первая реакция Трампа.



