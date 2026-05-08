Ситуація зі смертельним хантавірусом загострюється: з'явилася перша реакція Трампа
НОВИНИ

Ситуація зі смертельним хантавірусом загострюється: з'явилася перша реакція Трампа

ПРезидент США каже, що нині ситуація повністю під контролем

8 травня 2026, 11:40
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп уперше прокоментував ситуацію, пов’язану з хантавірусом. Цей вірус знайшли на борту круїзного лайнера після того, як троє пасажирів померли. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Fox News".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп зазначив, що він вже отримав розширену поінформували про ситуацію.

"Сподіваємося, що ситуація повністю під контролем", — зазначив очільник Білого дому.

Також президент США повідомив, що найближчим часом очікується детальний звіт.

"Я думаю, що завтра ми підготуємо повний звіт про це. У нас багато людей — багато чудових людей — вивчають це питання. Сподіваємося, що все буде добре", — сказав Дональд Трамп.

Варто зазначити, що про хантавірус на території України писали ще у 2021 році. Зокрема, зазначалося, що житель з Львівської області потрапив до лікарні з поганим самопочуттям. Пізніше аналізи показали, що у хворого – рідкісна для України хвороба – хантавірус.

Чоловік жалівся на підвищену температуру, незначні крововиливи, болі по всьому тілу, зменшення кількості сечі. 

Хворий повідомив лікарям, що напередодні мав контакт з гризунами. Проте медики заспокоюють та запевняють, що це одиничний випадок, та й про масову передачу інфекції від людини до людини не йдеться.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Всесвітня організація охорони здоров’я прокоментувала побоювання щодо можливого перетворення хантавірусу на нову глобальну пандемію після спалаху інфекції на круїзному лайнері MV Hondius. Судно завершило подорож у Кабо-Верде 3 травня, а на борту зафіксували кілька випадків зараження та щонайменше три смерті.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/FoxNews/status/2051392335729029197
