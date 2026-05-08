Ситуація зі смертельним хантавірусом загострюється: з'явилася перша реакція Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп уперше прокоментував ситуацію, пов’язану з хантавірусом. Цей вірус знайшли на борту круїзного лайнера після того, як троє пасажирів померли. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Fox News".
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Дональд Трамп зазначив, що він вже отримав розширену поінформували про ситуацію.
Також президент США повідомив, що найближчим часом очікується детальний звіт.
Варто зазначити, що про хантавірус на території України писали ще у 2021 році. Зокрема, зазначалося, що житель з Львівської області потрапив до лікарні з поганим самопочуттям. Пізніше аналізи показали, що у хворого – рідкісна для України хвороба – хантавірус.
Чоловік жалівся на підвищену температуру, незначні крововиливи, болі по всьому тілу, зменшення кількості сечі.
Хворий повідомив лікарям, що напередодні мав контакт з гризунами. Проте медики заспокоюють та запевняють, що це одиничний випадок, та й про масову передачу інфекції від людини до людини не йдеться.
Читайте також на порталі "Коментарі" - Всесвітня організація охорони здоров’я прокоментувала побоювання щодо можливого перетворення хантавірусу на нову глобальну пандемію після спалаху інфекції на круїзному лайнері MV Hondius. Судно завершило подорож у Кабо-Верде 3 травня, а на борту зафіксували кілька випадків зараження та щонайменше три смерті.