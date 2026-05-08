Ситуація зі смертельним хантавірусом загострюється: з'явилася перша реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп уперше прокоментував ситуацію, пов’язану з хантавірусом. Цей вірус знайшли на борту круїзного лайнера після того, як троє пасажирів померли. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Fox News".

Дональд Трамп зазначив, що він вже отримав розширену поінформували про ситуацію.

"Сподіваємося, що ситуація повністю під контролем", — зазначив очільник Білого дому.

Також президент США повідомив, що найближчим часом очікується детальний звіт.

"Я думаю, що завтра ми підготуємо повний звіт про це. У нас багато людей — багато чудових людей — вивчають це питання. Сподіваємося, що все буде добре", — сказав Дональд Трамп.

Варто зазначити, що про хантавірус на території України писали ще у 2021 році. Зокрема, зазначалося, що житель з Львівської області потрапив до лікарні з поганим самопочуттям. Пізніше аналізи показали, що у хворого – рідкісна для України хвороба – хантавірус.

Чоловік жалівся на підвищену температуру, незначні крововиливи, болі по всьому тілу, зменшення кількості сечі.

Хворий повідомив лікарям, що напередодні мав контакт з гризунами. Проте медики заспокоюють та запевняють, що це одиничний випадок, та й про масову передачу інфекції від людини до людини не йдеться.

