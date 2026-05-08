Главная Новости Общество события Ситуация со смертельным хантавирусом накаляется: появилась первая реакция Трампа
Ситуация со смертельным хантавирусом накаляется: появилась первая реакция Трампа

Президент США говорит, что сейчас ситуация полностью под контролем

8 мая 2026, 11:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал ситуацию, связанную с хантавирусом. Этот вирус был обнаружен на борту круизного лайнера после того, как трое пассажиров скончались. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Fox News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп отметил, что он уже получил расширенное информирование о ситуации.

"Надеемся, что ситуация полностью под контролем", — отметил глава Белого дома.

Также президент США сообщил, что в ближайшее время ожидается подробный отчет.

"Я думаю, что завтра мы подготовим полный отчет об этом. У нас много людей – много замечательных людей – изучают этот вопрос. Надеемся, что все будет хорошо", – сказал Дональд Трамп.

Следует отметить, что о хантавирусе на территории Украины писали еще в 2021 году. В частности, отмечалось, что житель Львовской области попал в больницу с плохим самочувствием. Позже анализы показали, что у больного – редкая для Украины болезнь – хантавирус.

Муж жаловался на повышенную температуру, незначительные кровоизлияния, боли по всему телу, уменьшение количества мочи.

Больной сообщил врачам, что накануне контактировал с грызунами. Однако медики успокаивают и уверяют, что это единичный случай, и о массовой передаче инфекции от человека к человеку речь не идет.

Читайте на портале "Комментарии" — Всемирная организация здравоохранения прокомментировала опасения относительно возможного превращения хантавируса в новую глобальную пандемию после вспышки инфекции на круизном лайнере MV Hondius. Судно завершило путешествие в Кабо-Верде 3 мая, а на борту зафиксировали несколько случаев заражения и по меньшей мере три смерти.



Источник: https://x.com/FoxNews/status/2051392335729029197
