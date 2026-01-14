logo_ukra

Волинь атакують «смертельні парфуми»: що насправді сталося і чому соцмережі знову панікують
НОВИНИ

Волинь атакують «смертельні парфуми»: що насправді сталося і чому соцмережі знову панікують

Соцмережі збурили місто голосовими повідомленнями про «смертельні аромати», але поліція підтвердила: смертельних речовин не було, це звичайні пробники.

14 січня 2026, 15:33
Автор:
Проніна Анна

У Волині спалахнула чергова хвиля паніки через "отруйні парфуми", які нібито роздавали за донати на ЗСУ. У соцмережах зокрема у Facebook і Threads активно ширили голосові повідомлення: начебто молоді люди у військовому пропонують жителям міста "смертельні аромати", а ті, хто вдихне їх, ризикують загинути. За словами авторки одного з повідомлень із Ковеля, легені "згоряють за тиждень", а жодна допомога лікарів нібито не рятує від наслідків. Про це повідомляє місцеве видання  misto.media.

Волинь атакують «смертельні парфуми»: що насправді сталося і чому соцмережі знову панікують

На Волині шириться страшилка про «отруйні парфуми» за донати — поліція розкрила правду

Панічні історії активно поширювалися у вайбер-групах, де людей закликали оберігати дітей і не брати аромати від нібито волонтерів. Небезпека виглядала реальною: в мережі навіть показували фото "смертельного парфуму" — нечітке зображення маленького тестера, що вже понад 20 років циркулює у світових інтернет-страшилках.

Проте поліція Волині швидко спростувала всі чутки. Речниця Ольга Бузулук повідомила, що викликів до правоохоронців щодо отруйних речовин не надходило. Фактично мова йшла про пропозицію звичайних пробників парфумів за добровільні донати на ЗСУ. Інцидент стався 7 та 9 січня: серед тих, хто пропонував аромати, був і ветеран, але після роз’яснювальної роботи поліції жодних справ не відкривали.

Цей випадок вкотре показує, як легко у соцмережах виникають масштабні панічні хвилі. Подібні історії про "смертельні парфуми" існують понад два десятиліття та поширювалися у Росії, Казахстані, Ізраїлі, Австралії та США у 2001, 2004, 2015, 2017, 2022 і 2023 роках. Українські правоохоронці вже у 2024 році фіксували подібні чутки і наголошували: жодного випадку отруєння чи смерті від парфумів не було.

Експерти радять завжди перевіряти інформацію в офіційних джерелах: влада, поліція, медичні заклади. Поширення неперевіреної інформації може призводити до необґрунтованої паніки та додаткового навантаження на правоохоронців.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, до якого числа Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. 



