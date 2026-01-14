Волынь атакуют «смертельные духи»: что на самом деле произошло и почему соцсети снова паникуют

В Волыни вспыхнула волна паники из-за "ядовитых духов", которые якобы раздавали за донаты на ВСУ. В соцсетях в частности в Facebook и Threads активно распространяли голосовые сообщения: вроде бы молодые люди в военном предлагают жителям города "смертельные ароматы", а вдохнувшие их рискуют погибнуть. По словам автора одного из сообщений из Ковеля, легкие "сгорают за неделю", а ни одна помощь врачей якобы не спасает от последствий. Об этом сообщает местное издание misto.media.

На Волыни распространяется страшилка о «ядовитых духах» за донаты — полиция раскрыла правду

Панические истории активно распространялись в вайбер-группах, где людей призывали оберегать детей и не брать духи от якобы волонтеров. Опасность выглядела реальной: в сети даже показывали фото "смертельных духов" — нечеткое изображение маленького тестера, уже более 20 лет циркулирующего в мировых интернет-страшилках.

Однако полиция Волыни быстро опровергла все слухи. Спикер Ольга Бузулук сообщила, что вызовов к правоохранителям относительно ядовитых веществ не поступало. Фактически речь шла о предложении обычных пробников духов за добровольные донаты на ВСУ. Инцидент произошел 7 и 9 января: среди предлагавших ароматы был и ветеран, но после разъяснительной работы в полиции никаких дел не открывали.

Этот случай еще раз показывает, как легко в соцсетях возникают масштабные панические волны. Подобные истории о "смертельных духах" существуют более двух десятилетий и распространялись в России, Казахстане, Израиле, Австралии и США в 2001, 2004, 2015, 2017, 2022 и 2023 годах. Украинские правоохранители уже в 2024 году фиксировали подобные слухи и отмечали: ни одного случая отравления или смерти от духов не было.

Эксперты советуют всегда проверять информацию в официальных источниках: власти, полиции, медицинские учреждения. Распространение непроверенной информации может приводить к необоснованной панике и дополнительной нагрузке на правоохранителей.

