Волынь атакуют «смертельные духи»: что на самом деле произошло и почему соцсети снова паникуют

Проніна Анна
В Волыни вспыхнула волна паники из-за "ядовитых духов", которые якобы раздавали за донаты на ВСУ. В соцсетях в частности в Facebook и Threads активно распространяли голосовые сообщения: вроде бы молодые люди в военном предлагают жителям города "смертельные ароматы", а вдохнувшие их рискуют погибнуть. По словам автора одного из сообщений из Ковеля, легкие "сгорают за неделю", а ни одна помощь врачей якобы не спасает от последствий. Об этом сообщает местное издание misto.media.
На Волыни распространяется страшилка о «ядовитых духах» за донаты — полиция раскрыла правду
Панические истории активно распространялись в вайбер-группах, где людей призывали оберегать детей и не брать духи от якобы волонтеров. Опасность выглядела реальной: в сети даже показывали фото "смертельных духов" — нечеткое изображение маленького тестера, уже более 20 лет циркулирующего в мировых интернет-страшилках.
Однако полиция Волыни быстро опровергла все слухи. Спикер Ольга Бузулук сообщила, что вызовов к правоохранителям относительно ядовитых веществ не поступало. Фактически речь шла о предложении обычных пробников духов за добровольные донаты на ВСУ. Инцидент произошел 7 и 9 января: среди предлагавших ароматы был и ветеран, но после разъяснительной работы в полиции никаких дел не открывали.
Эксперты советуют всегда проверять информацию в официальных источниках: власти, полиции, медицинские учреждения. Распространение непроверенной информации может приводить к необоснованной панике и дополнительной нагрузке на правоохранителей.
