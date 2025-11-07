Водій кортежу Джолі, якого затримали ТЦК, вийшов на зв’язок і зробив заяву

Історія із затриманням водія з кортежу голлівудської акторки Анджеліни Джолі отримала продовження. Дмитро Пищиков, волонтер і водій, якого під час візиту зірки в Україну забрали до територіального центру комплектування, уперше звернувся до громадськості та запевнив, що з ним усе гаразд.

Водій Анджеліни Джолі Дмитро Пищиков

Дмитро Пищиков у своєму відеозверненні, опублікованому в Instagram, попросив українців не панікувати й не поширювати неправдиву інформацію.

"Друзі, не розводьте паніку, все в порядку. Все нормально. Ніхто ні від кого не тікав, ніхто ні від кого не ховався", — сказав Пищиков.

Волонтер також подякував усім, хто його підтримував, і додав, що пізніше розповість більше подробиць інциденту. За його словами, "нічого страшного не відбулося".

Водій Джолі Дмитро Пищиков вийшов на зв'язок після затримання ТЦК

Нагадаємо, інцидент стався під час перебування Анджеліни Джолі в Україні. Її кортеж зупинили представники ТЦК, а одного з водіїв, а саме Дмитра Пищикова, попросили проїхати до територіального центру комплектування для з’ясування обставин.

Як повідомили джерела "Суспільного" у Сухопутних військах, Пищиков офіцер запасу, у якого виявили проблеми з військово-обліковими документами. Його доставили до Південноукраїнського ТЦК та СП, щоб уточнити статус військовозобов’язаного.

Водночас у Миколаївському обласному ТЦК та СП зазначили, що під час перевірки з’ясували, що у чоловіка дійсно відсутні необхідні документи. Саме тому його тимчасово відвезли для оформлення відповідних даних.

