Главная Новости Общество события Водитель кортежа Джоли, задержанный ТЦК, вышел на связь и сделал заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Водитель кортежа Джоли, задержанный ТЦК, вышел на связь и сделал заявление

Водитель Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков вышел на связь после задержания ТЦК.

7 ноября 2025, 18:28
Автор:
avatar

Slava Kot

История с задержанием водителя из кортежа голливудской актрисы Анджелины Джоли получила продолжение. Дмитрий Пищиков, волонтер и водитель, которого во время визита звезды в Украину забрали в территориальный центр комплектования, впервые обратился к общественности и заверил, что с ним все хорошо.

Дмитрий Пищиков в своем видеообращении, опубликованном в Instagram, попросил украинцев не паниковать и не распространять ложную информацию.

"Друзья, не разводите панику, все в порядке. Все нормально. Никто ни от кого не убегал, никто ни от кого не скрывался", — сказал Пищиков.

Волонтер также поблагодарил всех, кто его поддерживал, и добавил, что позже расскажет больше подробностей инцидента. По его словам, "ничего страшного не произошло".

Напомним, инцидент произошел во время пребывания Анджелины Джоли в Украине. Ее кортеж остановили представители ТЦК, а одного из водителей, а именно Дмитрия Пищикова, попросили проехать в территориальный центр комплектования для выяснения обстоятельств.

Как сообщили источники "Общественного" в Сухопутных войсках, Пищиков офицер запаса, у которого обнаружили проблемы с военно-учетными документами. Его доставили в Южноукраинский ТЦК и СП, чтобы уточнить статус военнообязанного.

В то же время, в Николаевском областном ТЦК и СП отметили, что во время проверки выяснили, что у мужчины действительно отсутствуют необходимые документы. Поэтому его временно отвезли для оформления соответствующих данных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джоли посетила ТЦК в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Анджелина Джоли побывала в еще одном украинском городе, кроме Херсона и Николаева.



Источник: https://www.instagram.com/pishchikov39/
