Водитель кортежа Джоли, задержанный ТЦК, вышел на связь и сделал заявление

История с задержанием водителя из кортежа голливудской актрисы Анджелины Джоли получила продолжение. Дмитрий Пищиков, волонтер и водитель, которого во время визита звезды в Украину забрали в территориальный центр комплектования, впервые обратился к общественности и заверил, что с ним все хорошо.

Водитель Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков

Дмитрий Пищиков в своем видеообращении, опубликованном в Instagram, попросил украинцев не паниковать и не распространять ложную информацию.

"Друзья, не разводите панику, все в порядке. Все нормально. Никто ни от кого не убегал, никто ни от кого не скрывался", — сказал Пищиков.

Волонтер также поблагодарил всех, кто его поддерживал, и добавил, что позже расскажет больше подробностей инцидента. По его словам, "ничего страшного не произошло".

Водитель Джоли Дмитрий Пищиков вышел на связь после задержания ТЦК

Напомним, инцидент произошел во время пребывания Анджелины Джоли в Украине. Ее кортеж остановили представители ТЦК, а одного из водителей, а именно Дмитрия Пищикова, попросили проехать в территориальный центр комплектования для выяснения обстоятельств.

Как сообщили источники "Общественного" в Сухопутных войсках, Пищиков офицер запаса, у которого обнаружили проблемы с военно-учетными документами. Его доставили в Южноукраинский ТЦК и СП, чтобы уточнить статус военнообязанного.

В то же время, в Николаевском областном ТЦК и СП отметили, что во время проверки выяснили, что у мужчины действительно отсутствуют необходимые документы. Поэтому его временно отвезли для оформления соответствующих данных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джоли посетила ТЦК в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Анджелина Джоли побывала в еще одном украинском городе, кроме Херсона и Николаева.