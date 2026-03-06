Водіїв попередили: в Україні запускають десятки нових камер фіксації порушень — штрафи почнуть приходити частіше

В Україні вже з 6 березня почнуть працювати нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Загалом на дорогах країни запустять ще 37 камер, що значно розширить систему контролю швидкості. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

В Україні запускають 37 нових камер автофіксації порушень ПДР

Після запуску нових приладів загальна кількість камер автофіксації в Україні зросте до 377. При цьому 35 комплексів встановлюють у нових місцях, а ще два прилади відновлять роботу.

Нові камери з’являться одразу в кількох регіонах країни, зокрема в Київській, Вінницькій, Чернігівській, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях. Також комплекси автофіксації встановлять у низці міст — серед них Бровари, Вишгород, Обухів, Біла Церква, Вінниця, Чернігів, Чорноморськ та Золотоноша.

Частину камер встановлять на міських вулицях і перехрестях, інші — на ключових автомобільних трасах державного значення. Система автофіксації автоматично визначає порушення швидкісного режиму та інші порушення правил дорожнього руху. Після цього інформація передається до бази даних поліції, а штрафи надходять власникам автомобілів у вигляді постанов.

У патрульній поліції наголошують, що розширення мережі камер має насамперед підвищити безпеку на дорогах. За статистикою, після встановлення систем автофіксації на багатьох ділянках кількість ДТП із постраждалими зменшується, адже водії починають дотримуватися швидкісного режиму.

Де саме встановлять нові камери автофіксації

Бровари

перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок м. Чернігів, зустрічний напрямок)

перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок м. Чернігів, попутний напрямок)

перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок м. Чернігів, зустрічний напрямок)

перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок м. Чернігів, попутний напрямок)

Обухів

вул. Київська, 119 (напрямок с. Таценки)

Вишгород

перехр. вул. Шолуденка — вул. Борисо-Глібська (напрямок вул. Фруктова)перехр. просп. Шевченка — вул. Набережна (напрямок вул. Київська)

Біла Церква

бульвар Олександрійський, 113 (у напрямку вул. Соборна)просп. Князя Володимира (спуск з шляхопроводу в напрямку вул. Людмили Павличенко)просп. Незалежності, 40 (у напрямку вул. Людмили Павличенко)

Київська область

23 км+550 автодороги М-07 (напрямок м. Київ)23 км+557 автодороги Р-02 (напрямок м. Київ)39 км+140 автодороги М-05 (напрямок м. Одеса)38 км+825 автодороги М-05 (напрямок м. Київ)

Вінниця

вул. В’ячеслава Чорновола (біля Київського мосту)перехр. Немирівського шосе та вул. Покровська

Чорноморськ

перехр. вул. Захисників України та Віталія Шума (напрямок автошлях Т-16-47)

Золотоноша

вул. Шевченка, 107 (напрямок вул. Соборна)

Чернігів

перехрестя просп. Миру — вул. Лісковицька (напрямок вул. Шевченка)

Чернігівська область

125 км+385 автодороги М-02 (напрямок с. Бобрик)

Волинська область

82 км+929 автодороги М-19 (напрямок м. Луцьк)

Житомирська область

228 км+889 автодороги М-06 (напрямок м. Київ)

Івано-Франківська область

89 км+147 автодороги Н-10 (напрямок с. Майдан)56 км+938 автодороги Н-10 (напрямок с. Пійло)176 км+645 автодороги Н-10 (напрямок м. Коломия)321 км+253 автодороги Н-09 (напрямок с. Ямниця)

Львівська область

10 км+300 автодороги Н-13 (напрямок с. Великий Любінь)532 км+842 автодороги М-06 (напрямок с. Кам'янопіль)137 км+290 автодороги Р-15 (напрямок м. Шептицький)56 км+820 автодороги М-11 (напрямок с. Твіржа)24 км+490 автодороги М-11 (напрямок м. Львів)151 км+021 автодороги Р-15 (напрямок с. В’язова)584 км+510 автодороги М-06 (напрямок м. Львів)10 км+165 автодороги Т-14-16 (напрямок с. Наварія)645 км+057 автодороги М-06 (напрямок м. Стрий)

Одеська область

141 км+319 автодороги М-15 (напрямок м. Рені)142 км+028 автодороги М-15 (напрямок м. Рені)

