Водіїв попередили: в Україні запускають десятки нових камер фіксації порушень — штрафи почнуть приходити частіше

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Україні вже з 6 березня почнуть працювати нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Загалом на дорогах країни запустять ще 37 камер, що значно розширить систему контролю швидкості. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
В Україні запускають 37 нових камер автофіксації порушень ПДР
Після запуску нових приладів загальна кількість камер автофіксації в Україні зросте до 377. При цьому 35 комплексів встановлюють у нових місцях, а ще два прилади відновлять роботу.
Нові камери з’являться одразу в кількох регіонах країни, зокрема в Київській, Вінницькій, Чернігівській, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях. Також комплекси автофіксації встановлять у низці міст — серед них Бровари, Вишгород, Обухів, Біла Церква, Вінниця, Чернігів, Чорноморськ та Золотоноша.
Частину камер встановлять на міських вулицях і перехрестях, інші — на ключових автомобільних трасах державного значення. Система автофіксації автоматично визначає порушення швидкісного режиму та інші порушення правил дорожнього руху. Після цього інформація передається до бази даних поліції, а штрафи надходять власникам автомобілів у вигляді постанов.
У патрульній поліції наголошують, що розширення мережі камер має насамперед підвищити безпеку на дорогах. За статистикою, після встановлення систем автофіксації на багатьох ділянках кількість ДТП із постраждалими зменшується, адже водії починають дотримуватися швидкісного режиму.
Бровари
перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок м. Чернігів, зустрічний напрямок)
перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок м. Чернігів, попутний напрямок)
перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок м. Чернігів, зустрічний напрямок)
перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок м. Чернігів, попутний напрямок)
Читайте також в "Коментарях", що українців почнуть штрафувати за пропуски дітей.