Водителей предупредили: в Украине запускают десятки новых камер фиксации нарушений - штрафы начнут приходить чаще

В Украине уже с 6 марта начнут работать новые комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД. В общей сложности на дорогах страны запустят еще 37 камер , что значительно расширит систему контроля скорости. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий .

После запуска новых приборов общее количество камер автофиксации в Украине вырастет до 377 . При этом 35 комплексов устанавливают в новых местах, а еще два прибора возобновят работу .

Новые камеры появятся сразу в нескольких регионах страны, в частности, в Киевской, Винницкой, Черниговской, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях. Также комплексы автофиксации установят в ряде городов — среди них Бровары , Вышгород , Обухов , Белая Церковь , Винница , Чернигов , Черноморск и Золотоноша .

Часть камер установят на городских улицах и перекрестках, другие – на ключевых автомобильных трассах государственного значения. Система автофиксации автоматически определяет нарушение скоростного режима и другие нарушения ПДД. После этого информация передается в базу данных полиции, а штрафы поступают владельцам автомобилей в виде постановлений .

В патрульной полиции подчеркивают, что расширение сети камер должно, прежде всего, повысить безопасность на дорогах. По статистике, после установки систем автофиксации на многих участках количество ДТП с пострадавшими уменьшается , ведь водители начинают соблюдать скоростной режим.

Где именно установят новые камеры автофиксации

Бровары

перехр. ул. Киевская – ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление г. Чернигов, встречное направление)

перехр. ул. Киевская – ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление г. Чернигов, попутное направление)

перехр. ул. Киевская – ул. Шевченко (направление г. Чернигов, встречное направление)

перехр. ул. Киевская – ул. Шевченко (направление г. Чернигов, попутное направление)

Обухов

ул. Киевская, 119 (направление с. Таценко)

Вышгород

перехр. ул. Шолуденко – ул. Борисо-Глебская (направление ул. Фруктовая)перехр. просп. Шевченко – ул. Набережная (направление ул. Киевская)

Белая Церковь

бульвар Александрийский, 113 (по направлению ул. Соборная)просп. Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко)просп. Независимости, 40 (в направлении ул. Людмилы Павличенко)

Киевская область

23 км 550 автодороги М-07 (направление г. Киев)23 км 557 автодороги Р-02 (направление г. Киев)39 км 140 автодороги М-05 (направление г. Одесса)38 км 825 автодороги М-05 (направление г. Киев)

Винница

ул. Вячеслава Чорновила (возле Киевского моста)перехр. Немировского шоссе и ул. Покровская

Черноморск

перехр. ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление автодороги Т-16-47)

Золотоноша

ул. Шевченко, 107 (направление ул. Соборная)

Чернигов

перекресток просп. Мира – ул. Лесковицкая (направление ул. Шевченко)

Черниговская область

125 км 385 автодороги М-02 (направление с. Бобрик)

Волынская область

82 км 929 автодороги М-19 (направление г. Луцк)

Житомирская область

228 км 889 автодороги М-06 (направление г. Киев)

Ивано-Франковская область

89 км 147 автодороги Н-10 (направление с. Майдан)56 км 938 автодороги Н-10 (направление с. Пийло)176 км 645 автодороги Н-10 (направление г. Коломыя)321 км 253 автодороги Н-09 (направление с. Ямница)

Львовская область

10 км 300 автодороги Н-13 (направление с. Большой Любень)532 км 842 автодороги М-06 (направление с. Каменнополь)137 км 290 автодороги Р-15 (направление г. Шептицкий)56 км 820 автодороги М-11 (направление с. Твиржа)24 км 490 автодороги М-11 (направление г. Львов)151 км 021 автодороги Р-15 (направление с. Вязовая)584 км 510 автодороги М-06 (направление г. Львов)10 км 165 автодороги Т-14-16 (направление с. Навария)645 км 057 автодороги М-06 (направление г. Стрый)

Одесская область

141 км 319 автодороги М-15 (направление г. Рени)142 км 028 автодороги М-15 (направление г. Рени)

