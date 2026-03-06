Водителей предупредили: в Украине запускают десятки новых камер фиксации нарушений - штрафы начнут приходить чаще

В Украине уже с 6 марта начнут работать новые комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД. В общей сложности на дорогах страны запустят еще 37 камер , что значительно расширит систему контроля скорости. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий .
В Украине запускают 37 новых камер автофиксации нарушений ПДД
После запуска новых приборов общее количество камер автофиксации в Украине вырастет до 377 . При этом 35 комплексов устанавливают в новых местах, а еще два прибора возобновят работу .
Новые камеры появятся сразу в нескольких регионах страны, в частности, в Киевской, Винницкой, Черниговской, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях. Также комплексы автофиксации установят в ряде городов — среди них Бровары , Вышгород , Обухов , Белая Церковь , Винница , Чернигов , Черноморск и Золотоноша .
Часть камер установят на городских улицах и перекрестках, другие – на ключевых автомобильных трассах государственного значения. Система автофиксации автоматически определяет нарушение скоростного режима и другие нарушения ПДД. После этого информация передается в базу данных полиции, а штрафы поступают владельцам автомобилей в виде постановлений .
В патрульной полиции подчеркивают, что расширение сети камер должно, прежде всего, повысить безопасность на дорогах. По статистике, после установки систем автофиксации на многих участках количество ДТП с пострадавшими уменьшается , ведь водители начинают соблюдать скоростной режим.
Где именно установят новые камеры автофиксации
Бровары
перехр. ул. Киевская – ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление г. Чернигов, встречное направление)
перехр. ул. Киевская – ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление г. Чернигов, попутное направление)
перехр. ул. Киевская – ул. Шевченко (направление г. Чернигов, встречное направление)
перехр. ул. Киевская – ул. Шевченко (направление г. Чернигов, попутное направление)
Обухов
ул. Киевская, 119 (направление с. Таценко)
Вышгород
перехр. ул. Шолуденко – ул. Борисо-Глебская (направление ул. Фруктовая)
перехр. просп. Шевченко – ул. Набережная (направление ул. Киевская)
Белая Церковь
бульвар Александрийский, 113 (по направлению ул. Соборная)
просп. Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко)
просп. Независимости, 40 (в направлении ул. Людмилы Павличенко)
Киевская область
23 км 550 автодороги М-07 (направление г. Киев)
23 км 557 автодороги Р-02 (направление г. Киев)
39 км 140 автодороги М-05 (направление г. Одесса)
38 км 825 автодороги М-05 (направление г. Киев)
Винница
ул. Вячеслава Чорновила (возле Киевского моста)
перехр. Немировского шоссе и ул. Покровская
Черноморск
перехр. ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление автодороги Т-16-47)
Золотоноша
ул. Шевченко, 107 (направление ул. Соборная)
Чернигов
перекресток просп. Мира – ул. Лесковицкая (направление ул. Шевченко)
Черниговская область
125 км 385 автодороги М-02 (направление с. Бобрик)
Волынская область
82 км 929 автодороги М-19 (направление г. Луцк)
Житомирская область
228 км 889 автодороги М-06 (направление г. Киев)
Ивано-Франковская область
89 км 147 автодороги Н-10 (направление с. Майдан)
56 км 938 автодороги Н-10 (направление с. Пийло)
176 км 645 автодороги Н-10 (направление г. Коломыя)
321 км 253 автодороги Н-09 (направление с. Ямница)
Львовская область
10 км 300 автодороги Н-13 (направление с. Большой Любень)
532 км 842 автодороги М-06 (направление с. Каменнополь)
137 км 290 автодороги Р-15 (направление г. Шептицкий)
56 км 820 автодороги М-11 (направление с. Твиржа)
24 км 490 автодороги М-11 (направление г. Львов)
151 км 021 автодороги Р-15 (направление с. Вязовая)
584 км 510 автодороги М-06 (направление г. Львов)
10 км 165 автодороги Т-14-16 (направление с. Навария)
645 км 057 автодороги М-06 (направление г. Стрый)
Одесская область
141 км 319 автодороги М-15 (направление г. Рени)
142 км 028 автодороги М-15 (направление г. Рени)
Читайте также в "Комментариях", что украинцев начнут штрафовать за пропуск детей.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.