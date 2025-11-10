Влада не готова дати дозвіл на виїзд депутатів за кордон: що стоїть за цим рішенням

Уряд вирішив оскаржити рішення Шостого апеляційного адмінсуду, який визнав незаконною постанову про виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад. Така реакція Кабміну на рішення Шостого апеляційного адмінсуду є не просто юридичний казус, а лакмусовий папірець того, як влада розуміє демократію у воєнний час. Таку думку висловив політолог Володимир Цибулько.

Виїзд депутатів за кордон. Фото: з відкритих джерел

"Кабмін фактично заборонив народним депутатам і чиновникам виїжджати без дозволу начальства – тобто ввів ручний контроль над політичним класом. Суд визнав це незаконним, нагадавши: навіть під час війни діють Конституція і принципи розподілу влади", – зазначив експерт.

За його словами, реакція уряду у вигляді наміру подати апеляцію свідчить не про турботу за безпеку, а про бажання зберегти адміністративного нашийника.

"Це той самий патерналізм, який ЄС вважає несумісним із принципом верховенства права. Коли Кабмін ставить себе вище закону — це вже дзвіночок для Брюсселя", – зазначив політолог.

Володимир Цибулько підкреслює, євроінтеграція – це не лише про реформи, а й про довіру до судової системи. Якщо рішення судів, навіть законні, влада намагається "переписати" через апеляцію, то це виглядає як сигнал: ми ще не доросли до справжнього розподілу повноважень. А це – найбільша загроза нашому шляху в Європу.

