Влада не готова дати дозвіл на виїзд депутатів за кордон: що стоїть за цим рішенням

Кравцев Сергей
Уряд вирішив оскаржити рішення Шостого апеляційного адмінсуду, який визнав незаконною постанову про виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад. Така реакція Кабміну на рішення Шостого апеляційного адмінсуду є не просто юридичний казус, а лакмусовий папірець того, як влада розуміє демократію у воєнний час. Таку думку висловив політолог Володимир Цибулько.
Виїзд депутатів за кордон. Фото: з відкритих джерел
За його словами, реакція уряду у вигляді наміру подати апеляцію свідчить не про турботу за безпеку, а про бажання зберегти адміністративного нашийника.
Володимир Цибулько підкреслює, євроінтеграція – це не лише про реформи, а й про довіру до судової системи. Якщо рішення судів, навіть законні, влада намагається "переписати" через апеляцію, то це виглядає як сигнал: ми ще не доросли до справжнього розподілу повноважень. А це – найбільша загроза нашому шляху в Європу.
