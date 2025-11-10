Власти не готовы дать разрешение на выезд депутатов за границу: что стоит за этим решением

Правительство решило обжаловать решение Шестого апелляционного админсуда, признавшего незаконным постановление о выезде за границу народных депутатов и депутатов местных советов. Такая реакция Кабмина на решение Шестого апелляционного админсуда есть не просто юридический казус, а лакмусовая бумажка того, как власть понимает демократию в военное время. Такое мнение высказал политолог Владимир Цыбулько.

Выезд депутатов за границу. Фото: из открытых источников

"Кабмин фактически запретил народным депутатам и чиновникам уезжать без разрешения начальства – то есть ввел ручной контроль над политическим классом. Суд признал это незаконным, напомнив: даже во время войны действуют Конституция и принципы разделения властей", – отметил эксперт.

По его словам, реакция правительства в виде намерения подать апелляцию свидетельствует не о заботе о безопасности, а о желании сохранить административного ошейника.

"Это тот же патернализм, который ЕС считает несовместимым с принципом верховенства права. Когда Кабмин ставит себя выше закона, это уже колокольчик для Брюсселя", – отметил политолог.

Владимир Цыбулько подчеркивает, что евроинтеграция – это не только о реформах, но и о доверии к судебной системе. Если решения судов, даже законные, власти пытаются "переписать" через апелляцию, это выглядит как сигнал: мы еще не доросли до настоящего распределения полномочий. А это самая большая угроза нашему пути в Европу.

Читайте на портале "Комментарии" — в начале полномасштабной войны компания Fire Point была кастинговым агентством для кино- и телевизионных производств. В настоящее время компания является одним из самых крупных подрядчиков для украинской армии, имея контракты на сумму 1 миллиард долларов в этом году. Однако секретом таких заказов могут быть близкие отношения с Офисом президента. Об этом пишет The New York Times.

Также издание "Комментарии" сообщало – польская система для "упрощенцев": скрывающаяся за новой идеей Гетманцева.



