Військовим готують нові виплати: до Міноборони пояснили, хто отримає додаткові 10 тисяч гривень

Українські військовослужбовці у липні отримають додаткові виплати за службу у червні. У Міністерстві оборони повідомили, що йдеться не лише про традиційне грошове забезпечення, а й про додаткову винагороду, передбачену для окремих категорій військових.

Виплати військовим. Фото: з відкритих джерел

Як пояснили у відомстві, частина військовослужбовців уже отримала виплати, а решта отримає їх найближчими днями. Базове грошове забезпечення перераховується окремо, тоді як додаткові 10 тисяч гривень за виконання завдань у тилу за червень буде виплачено одночасно з винагородою за участь у бойових діях.

У Міноборони уточнили, що зараз спільно з Генеральним штабом та іншими органами військового управління продовжується роз'яснення порядку нарахування нових виплат для військових частин.

Розмір бойових виплат, і навіть винагород за взяття противника у полон визначається після підписання відповідних наказів командирами частин. Аналогічний порядок діє й у виплат за ударно-пошукові чи штурмові події. Вони нараховуються лише після надходження до військової частини документів, що підтверджують виконання відповідних завдань.

Якщо підтверджуючі матеріали надійдуть пізніше за встановлений термін, гроші будуть нараховані вже наступного місяця. Крім того, чинний наказ Міністерства оборони №260 передбачає, що вищий штаб має до трьох діб для підтвердження факту проведення штурмових дій.

Окремий механізм діє і виплат за знищення живої сили противника. Такі винагороди нараховуються лише після перевірки інформації у системі "Дельта" та подальшого оформлення наказу командира. У Міноборони обіцяють додатково роз'яснити процедуру верифікації, щоби військовослужбовці розуміли порядок отримання всіх передбачених державою виплат.

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