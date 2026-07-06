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Военным готовят новые выплаты: в Минобороны объяснили, кто получит дополнительные 10 тысяч гривен

Помимо денежного обеспечения, защитникам начисляют новые виды вознаграждений, однако часть выплат зависит от приказов командиров и подтверждения выполненных задач

6 июля 2026, 16:00
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Кравцев Сергей

Украинские военнослужащие в июле получат дополнительные выплаты за службу в июне. В Министерстве обороны сообщили, что речь идет не только о традиционном денежном обеспечении, но и о дополнительном вознаграждении, предусмотренном для отдельных категорий военных.

Военным готовят новые выплаты: в Минобороны объяснили, кто получит дополнительные 10 тысяч гривен

Выплаты военным. Фото: из открытых источников

Как пояснили в ведомстве, часть военнослужащих уже получила выплаты, а остальные получат их в ближайшие дни. Базовое денежное обеспечение перечисляется отдельно, тогда как дополнительные 10 тысяч гривен за выполнение задач в тылу за июнь будут выплачены одновременно с вознаграждением за участие в боевых действиях.

В Минобороны уточнили, что сейчас совместно с Генеральным штабом и другими органами военного управления продолжается разъяснение порядка начисления новых выплат для воинских частей.

Размер боевых выплат, а также вознаграждений за взятие противника в плен определяется после подписания соответствующих приказов командирами частей. Аналогичный порядок действует и для выплат за ударно-поисковые либо штурмовые действия. Они начисляются только после поступления в воинскую часть документов, подтверждающих выполнение соответствующих задач.

Если подтверждающие материалы поступят позже установленного срока, деньги будут начислены уже в следующем месяце. Кроме того, действующий приказ Министерства обороны №260 предусматривает, что вышестоящий штаб имеет до трех суток для подтверждения факта проведения штурмовых действий.

Отдельный механизм действует и для выплат за уничтожение живой силы противника. Такие вознаграждения начисляются только после проверки информации в системе "Дельта" и последующего оформления приказа командира. В Минобороны обещают дополнительно разъяснить процедуру верификации, чтобы военнослужащие понимали порядок получения всех предусмотренных государством выплат.

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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1345001404478975&id=100069073844828&rdid=iTP2BQ9UeAPlcA5o#
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