Військових на фронті годуватимуть краще: що додали в сухпай

Міністерство оборони України затвердило впровадження модернізованого сухого пайка для військовослужбовців, які виконують завдання безпосередньо на лінії зіткнення та в тилу ворога. Головними перевагами нового продукту стали значне підвищення енергетичної цінності, наявність повноцінних готових обідів та інтеграція систем автономного підігріву без залучення відкритого полум'я. У відомстві наголосили, що цей проєкт став результатом прямої комунікації із захисниками.

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"Новий набір розробили за ініціативи Міноборони, — повідомили представники міністерства, розкриваючи масштаби попереднього дослідження потреб бійців, — з урахуванням результатів опитування в Армія+, у якому взяли участь понад 60 тисяч військових".

Завдяки фідбеку від армійців, фахівці повністю переглянули структуру забезпечення. Замість єдиного великого пакета на 24 години військові тепер отримуватимуть два окремі раціони, укомплектовані першими та другими стравами в сучасних реторт-упаковках. Для екстремальних умов у бокси додали безполуменеві хімічні нагрівачі та спеціальні засоби для швидкого знезараження питної води. Також суттєво змінилося меню, куди увійшли корисні додатки: сухофрукти, поживні горіхи та натуральний шоколад.

"Калорійність зросла до 4100 ккал на добу, — підкреслили у профільному департаменті МО, акцентуючи на фізичних потребах бійців під час надважких навантажень, — що на 600 ккал більше за стандартний сухпайок".

Окрім того, в оборонному відомстві чітко окреслили коло осіб, які першочергово забезпечуватимуться цими продуктовими наборами в зоні бойових дій.

"Оновлений набір не замінює стандартний сухпайок, — резюмували у Міністерстві оборони, пояснюючи логістику розподілу новинки, — а буде його альтернативою для військових ЗСУ та ДССТ, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення та в тилу противника".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні триває робота над оновленням системи військового бронювання працівників. Попри очікування жорстких обмежень, для підприємств, які забезпечують життєдіяльність країни та мають стратегічне значення, правила залишаться стабільними. Водночас уряд зосередився на усуненні лазівок, які дозволяли компаніям уникати мобілізації всього персоналу.