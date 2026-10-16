Боротьба зі зловживаннями: уряд переглядає доцільність 100% бронювання працівників

В Україні триває робота над оновленням системи військового бронювання працівників. Попри очікування жорстких обмежень, для підприємств, які забезпечують життєдіяльність країни та мають стратегічне значення, правила залишаться стабільними. Водночас уряд зосередився на усуненні лазівок, які дозволяли компаніям уникати мобілізації всього персоналу.

Сергій Корецький. Фото з відкритих джерел

"Для критичних підприємств радикальних змін у бронюванні не буде", — заспокоїв бізнес Сергій Корецький, наголосивши, що урядова постанова наразі перебуває на стадії доопрацювання, тому фінальних рішень ще не ухвалено.

Основною причиною ревізії чинних норм став аудит, який виявив численні маніпуляції з боку працедавців. Зокрема, деякі компанії оформлювали відстрочку для абсолютно всіх підлеглих, хоча реальні критичні завдання виконувала лише обмежена кількість фахівців.

"Якщо ти маєш 100%, це означає, що ти можеш збільшувати штат безкінечно і бронювати людей", — пояснив керівник суть виявлених порушень, коли бізнес фактично перетворювався на притулок від призову.

Саме через такі спекуляції Кабінет Міністрів наразі детально переглядає доцільність збереження права на повне бронювання трудових колективів. Новий механізм має стати більш справедливим та прозорим як для економіки, так і для оборонного сектору.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні назріває серйозна криза в житлово-комунальній та енергетичній сферах на тлі посилення російських обстрілів. Народний депутат Дмитро Разумков різко розкритикував наміри Кабміну зменшити кількість заброньованих працівників, які забезпечують життєдіяльність міст. Політик переконаний, що такі кроки влади є абсолютно безвідповідальними в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру.