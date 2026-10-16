Борьба со злоупотреблениями: правительство пересматривает целесообразность 100% бронирования работников

В Украине идет работа над обновлением системы военного бронирования работников. Несмотря на ожидания жестких ограничений, для предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность страны и имеющих стратегическое значение, правила останутся стабильными. В то же время правительство сосредоточилось на устранении лазейок, позволявших компаниям избегать мобилизации всего персонала.

Сергей Корецкий. Фото из открытых источников

"Для критических предприятий радикальных изменений в бронировании не будет", — успокоил бизнес Сергей Корецкий, подчеркнув, что правительственное постановление находится на стадии доработки, поэтому финальные решения еще не приняты.

Основной причиной ревизии действующих норм стал аудит, выявивший многочисленные манипуляции со стороны работодателей. В частности, некоторые компании оформляли отсрочку абсолютно для всех подчиненных, хотя реальные критические задачи выполняло лишь ограниченное количество специалистов.

"Если у тебя 100%, это значит, что ты можешь увеличивать штат бесконечно и бронировать людей", — объяснил руководитель суть выявленных нарушений, когда бизнес фактически превращался в убежище от призыва.

Именно из-за таких спекуляций Кабинет Министров подробно пересматривает целесообразность сохранения права на полное бронирование трудовых коллективов. Новый механизм должен стать более справедливым и более прозрачным как для экономики, так и для оборонного сектора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине назревает серьезный кризис в жилищно-коммунальной и энергетической сферах на фоне усиления российских обстрелов. Народный депутат Дмитрий Разумков подверг резкой критике намерения Кабмина уменьшить количество забронированных работников, обеспечивающих жизнедеятельность городов. Политик убежден, что такие шаги власти абсолютно безответственны в условиях постоянных атак на критическую инфраструктуру.