Це може повністю паралізувати країну: нардеп б’є на сполох через правила розбронювання

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Недилько Ксения
В Україні назріває серйозна криза в житлово-комунальній та енергетичній сферах на тлі посилення російських обстрілів. Народний депутат Дмитро Разумков різко розкритикував наміри Кабміну зменшити кількість заброньованих працівників, які забезпечують життєдіяльність міст. Політик переконаний, що такі кроки влади є абсолютно безвідповідальними в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Ситуація з енергопостачанням у країні залишається вкрай напруженою, а попереду на українців чекають найважчі місяці року.
Водночас профільне міністерство, за словами нардепа, фактично уникає діалогу з парламентом та суспільством.
Політик обурений тим, що замість посилення тилу, урядовці створюють нові ризики, намагаючись позбавити відстрочки тих, хто ліквідовує наслідки прильотів. За його словами, без енергетиків та комунальників міста просто зупиняться, а країна опиниться на межі колапсу та антисанітарії.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Раді збирають підписи для екстреного перегляду тарифів.