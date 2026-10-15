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Це може повністю паралізувати країну: нардеп б’є на сполох через правила розбронювання

Захист енергетики провалено, а фахівців хочуть мобілізувати: Разумков жорстко розкритикував плани уряду щодо розбронювання

15 жовтня 2026, 13:08
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Недилько Ксения

В Україні назріває серйозна криза в житлово-комунальній та енергетичній сферах на тлі посилення російських обстрілів. Народний депутат Дмитро Разумков різко розкритикував наміри Кабміну зменшити кількість заброньованих працівників, які забезпечують життєдіяльність міст. Політик переконаний, що такі кроки влади є абсолютно безвідповідальними в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру.

Це може повністю паралізувати країну: нардеп б’є на сполох через правила розбронювання

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Ситуація з енергопостачанням у країні залишається вкрай напруженою, а попереду на українців чекають найважчі місяці року.

"Окупанти знову б'ють по енергетичних об'єктах, через що громадяни годинами залишаються без електроенергії та водопостачання. І це лише середина осені, — наголошує парламентар. — Виникає логічне питання: в яких умовах нам доведеться зимувати і чого очікувати далі?"

Водночас профільне міністерство, за словами нардепа, фактично уникає діалогу з парламентом та суспільством.

"Верховна Рада вже двічі безуспішно намагалася викликати очільника Міненерго Дениса Шмигаля для звіту, — підкреслює Разумков, — щоб почути бодай якусь конкретику про реальний стан захисту інфраструктури та план дій на випадок тривалих блекаутів".

Політик обурений тим, що замість посилення тилу, урядовці створюють нові ризики, намагаючись позбавити відстрочки тих, хто ліквідовує наслідки прильотів. За його словами, без енергетиків та комунальників міста просто зупиняться, а країна опиниться на межі колапсу та антисанітарії.

"Якщо влада так прагне знайти додатковий мобілізаційний ресурс, то нехай почне із себе, — резюмує народний депутат. — Доцільніше зняти бронь із державних інституцій, учасників телемарафону та членів наглядових рад. Їхня робота точно не впливає на виживання держави, на відміну від комунальників та електриків".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Раді збирають підписи для екстреного перегляду тарифів.



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