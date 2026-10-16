Военных на фронте будут кормить лучше: что добавили в сухпай

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Недилько Ксения
Министерство обороны Украины утвердило внедрение модернизированного сухого пайка для военнослужащих, выполняющих задачи непосредственно на линии столкновения и в тылу врага. Главными преимуществами нового продукта стали значительное повышение энергетической ценности, полноценные готовые обеды и интеграция систем автономного подогрева без привлечения открытого пламени. В ведомстве отметили, что этот проект стал результатом прямой коммуникации с защитниками.
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Благодаря фидбеку от армейцев специалисты полностью пересмотрели структуру обеспечения. Вместо единственного крупного пакета на 24 часа военные теперь будут получать два отдельных рациона, укомплектованных первыми и вторыми блюдами в современных реторт-упаковках. Для экстремальных условий в боксы добавили беспламенные химические нагреватели и специальные средства для быстрого обеззараживания питьевой воды. Также существенно изменилось меню, в которое вошли полезные добавки: сухофрукты, питательные орехи и натуральный шоколад.
Кроме того, в оборонном ведомстве четко обозначили круг лиц, которые будут в первую очередь обеспечиваться этими продуктовыми наборами в зоне боевых действий.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине продолжается работа над обновлением системы военного бронирования работников. Несмотря на ожидания жестких ограничений, для предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность страны и имеющих стратегическое значение, правила останутся стабильными. В то же время правительство сосредоточилось на устранении лазейок, позволявших компаниям избегать мобилизации всего персонала.