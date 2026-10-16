Военных на фронте будут кормить лучше: что добавили в сухпай

Министерство обороны Украины утвердило внедрение модернизированного сухого пайка для военнослужащих, выполняющих задачи непосредственно на линии столкновения и в тылу врага. Главными преимуществами нового продукта стали значительное повышение энергетической ценности, полноценные готовые обеды и интеграция систем автономного подогрева без привлечения открытого пламени. В ведомстве отметили, что этот проект стал результатом прямой коммуникации с защитниками.

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"Новый набор был разработан по инициативе Минобороны, — сообщили представители министерства, раскрывая масштабы предварительного исследования потребностей бойцов, — с учетом результатов опроса в Армия, в котором приняли участие более 60 тысяч военных".

Благодаря фидбеку от армейцев специалисты полностью пересмотрели структуру обеспечения. Вместо единственного крупного пакета на 24 часа военные теперь будут получать два отдельных рациона, укомплектованных первыми и вторыми блюдами в современных реторт-упаковках. Для экстремальных условий в боксы добавили беспламенные химические нагреватели и специальные средства для быстрого обеззараживания питьевой воды. Также существенно изменилось меню, в которое вошли полезные добавки: сухофрукты, питательные орехи и натуральный шоколад.

"Калорийность выросла до 4100 ккал в сутки, — подчеркнули в профильном департаменте МО, акцентируя на физических потребностях бойцов во время сверхтяжелых нагрузок, — что на 600 ккал больше стандартного сухпаек".

Кроме того, в оборонном ведомстве четко обозначили круг лиц, которые будут в первую очередь обеспечиваться этими продуктовыми наборами в зоне боевых действий.

"Обновленный набор не заменяет стандартный сухпаек, — резюмировали в Министерстве обороны, объясняя логистику распределения новинки, — а будет его альтернативой для военных ВСУ и ДССТ, непосредственно участвующих в боевых действиях на линии столкновения и в тылу противника".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине продолжается работа над обновлением системы военного бронирования работников. Несмотря на ожидания жестких ограничений, для предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность страны и имеющих стратегическое значение, правила останутся стабильными. В то же время правительство сосредоточилось на устранении лазейок, позволявших компаниям избегать мобилизации всего персонала.