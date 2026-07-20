Військові записали відео, де критикують Федорова через ситуацію на фронті

Група українських військових оприлюднила відеозвернення, у якому розкритикувала діяльність колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Люди у військовій формі, які не назвали своїх імен, позивних чи підрозділів, заявили, що замість інформаційних кампаній армія потребує реального забезпечення на передовій.

Військові записали звернення з критикою Федорова

У зверненні військові критикують Міністерство оборони часів Федорова.

"В той час коли ЗСУ ціною власного життя захищають Україну, знищуючи російського агресора, Міністерство оборони малює графіки, готує презентації та пише дописи в Threads. Війна не виграється піаром. Справедливість на полі бою — це коли військо забезпечене усім", — йдеться у відеозверненні.

На їхню думку, ключовими потребами залишаються своєчасне постачання боєприпасів, FPV-дронів на оптоволокні, наземних роботизованих комплексів, мотоциклів, квадроциклів і техніки для евакуації поранених.

"Ми більше не будемо мовчати. Військо потребує реального забезпечення а не порожніх обіцянок. Це проблема не одного підрозділу, а загальна проблема фронту. Міністерство оборони має чути тих, хто воює, а не лише тих, хто готує презентації. Ми просимо максимального розголосу", — йдеться у відео.

Звернення з'явилося після заяв волонтера Сергія Стерненка, який напередодні стверджував, що командирам бригад нібито доручали записувати відео на підтримку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Також він заявляв про можливий тиск на військових, які не погоджуються з такою позицією. Офіційних підтверджень цих тверджень також поки немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що топові генерали ЗСУ підтримали Сирського під час протестів українців у підтримку Федорова.

Також "Коментарі" писали про реакцію військових на відставку Федорова.