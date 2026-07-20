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Военные записали видео, где критикуют Федорова из-за ситуации на фронте

Украинские военные обнародовали видеообращение, в котором подвергли критике Михаила Федорова.

20 июля 2026, 10:50
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Slava Kot

Группа украинских военных обнародовала видеообращение, в котором подвергла критике деятельность бывшего министра обороны Михаила Федорова. Люди в военной форме, которые не назвали своих имен, позывных или подразделений, заявили, что вместо информационных кампаний армия нуждается в реальном обеспечении на передовой.

Военные записали видео, где критикуют Федорова из-за ситуации на фронте

Военные записали обращение с критикой Федорова

В обращении военные критикуют Министерство обороны времен Федорова.

"В то время, когда ВСУ ценой собственной жизни защищают Украину, уничтожая российского агрессора, Министерство обороны рисует графики, готовит презентации и пишет сообщения в Threads. Война не выигрывается пиаром. Справедливость на поле боя — это когда войско обеспечено всем", — говорится в видеообращении.

По их мнению, ключевыми потребностями остаются своевременные поставки боеприпасов, FPV-дронов на оптоволокне, наземных роботизированных комплексов, мотоциклов, квадроциклов и техники для эвакуации раненых.

"Мы больше не будем молчать. Военно нуждается в реальном обеспечении а не пустых обещаний. Это проблема не одного подразделения, а общая проблема фронта. Министерство обороны должно слышать воюющих, а не только тех, кто готовит презентации. Мы просим максимальной огласки", — говорится в видео.

Обращение появилось после заявлений волонтера Сергея Стерненко, утверждавшего, что командирам бригад якобы поручали записывать видео в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Также он заявлял о возможном давлении на военных, которые не согласны с такой позицией. Официальных подтверждений этих утверждений тоже пока нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что топовые генералы ВСУ поддержали Сырского во время протестов украинцев в поддержку Федорова.

Также "Комментарии" писали о реакции военных на отставку Федорова.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1163888-front-platyt-krov-yu-za-piar-ta-reformy-fedorova-vijskovi-zapysaly-zvernennya-pro-sytuatsiyu-na
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