Военные записали видео, где критикуют Федорова из-за ситуации на фронте

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Slava Kot
Группа украинских военных обнародовала видеообращение, в котором подвергла критике деятельность бывшего министра обороны Михаила Федорова. Люди в военной форме, которые не назвали своих имен, позывных или подразделений, заявили, что вместо информационных кампаний армия нуждается в реальном обеспечении на передовой.
Военные записали обращение с критикой Федорова
В обращении военные критикуют Министерство обороны времен Федорова.
По их мнению, ключевыми потребностями остаются своевременные поставки боеприпасов, FPV-дронов на оптоволокне, наземных роботизированных комплексов, мотоциклов, квадроциклов и техники для эвакуации раненых.
Обращение появилось после заявлений волонтера Сергея Стерненко, утверждавшего, что командирам бригад якобы поручали записывать видео в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Также он заявлял о возможном давлении на военных, которые не согласны с такой позицией. Официальных подтверждений этих утверждений тоже пока нет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что топовые генералы ВСУ поддержали Сырского во время протестов украинцев в поддержку Федорова.
Также "Комментарии" писали о реакции военных на отставку Федорова.