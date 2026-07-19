"Грає на руку ворогові": топові генерали ЗСУ підтримали Сирського під час протестів

Командувачі Військово-морських сил та Десантно-штурмових військ ЗСУ публічно висловили підтримку головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському. Їхні заяви пролунали на тлі мітингів після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони та акцій протесту, що відбулися по всій Україні.

Олексій Неїжпапа та Олег Апостол публічно підтримали Олександра Сирського. Фото з відкритих джерел

Командувач ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що під час війни будь-які сумніви щодо Збройних сил є неприпустимими. За його словами, саме ЗСУ залишаються однією з ключових державних інституцій, яка продовжує стабільно виконувати свої завдання в умовах повномасштабної війни.

"Тому вважаю, що оцінювати роботу Головнокомандувача, як керівника ЗСУ, має право лише Президент, як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. А підбурення людей під час війни розколює наше суспільство і грає на руку ворогові!", — заявив Неїжпапа.

Своєю чергою командувач Десантно-штурмових військ генерал-майор Олег Апостол заявив, що ефективність армії базується на дисципліні, єдиноначальності та чіткій системі управління.

"Критика може бути предметною, професійною та обґрунтованою. Але приниження, безпідставні звинувачення й публічна образа честі та гідності представників найвищої командної ланки є неприпустимими. Такі дії не посилюють армію і не наближають Перемогу — вони підривають довіру до системи військового управління. Військова честь вимагає відповідальності не лише за накази, а й за слова", — йдеться в дописі Апостола.

Заяви командувачів пролунали після повідомлення волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка. Напередодні він стверджував, що командирам бригад нібито доручили записувати відеозвернення на підтримку Сирського, а військові, які не погоджуються з такою позицією, можуть зазнавати тиску. Офіційних підтверджень цих заяв наразі немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як світові ЗМІ відреагували на відставку Федорова.

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